«Автотека» дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта

«Автотека», сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), объявляет о масштабном обновлении формата отчетов. Теперь пользователи смогут не только узнать историю автомобиля, но и получить экспертные рекомендации к дальнейшим действиям, созданные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов. Благодаря нововведению покупателям будет проще принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр, воспользоваться ли при этом помощью профессионального подборщика или юриста или лучше поискать другой вариант. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Внедрение искусственного интеллекта для анализа истории автомобиля и предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям призвано решить несколько ключевых сложностей пользователей — необходимость тратить много времени на изучение отчетов об истории авто и обладать специальными знаниями для анализа большого объема данных в них. Нововведение в отчетах «Автотеки» призвано сделать процесс выбора автомобиля максимально удобным и понятным, учитывая потребности пользователей. При этом структура отчета останется привычной: в нем по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.

Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей и с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев.

Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.

Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчётов стоимости ремонта, большой пробег, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины.

Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: у автомобиля есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега.

Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: автомобиль имеет недостатки, например, такие как ограничения на регистрацию или участие в ДТП с повреждением геометрии кузова. Такая покупка связана с высокими рисками. Однако, приобретение такого авто может быть оправдано, если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то – экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами – это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».