Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service

«Автотека» (проект «Авито Авто»), сервис онлайн-проверки автомобилей, объявляет о новом этапе стратегического партнерства с международной сетью автосервисов Fit Service. Данное соглашение позволит «Автотеки» значительно расширить информативность своих отчетов, а пользователям – получать эксклюзивные данные об автомобиле. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Благодаря партнерству пользователи «Автотеки» получат подробные данные о состоянии транспортных средств, основанные на цифровых диагностиках автомобилей Fit Service. Это поможет принимать более взвешенные решения о покупке.

В сети Fit Service ежемесячно проводится более 120 тыс. цифровых диагностик автомобилей. Данные об этих проверках теперь будут доступны в отчетах «Автотеки». Таким образом, количество диагностик в отчетах вырастет в несколько раз по сравнению с текущими показателями.

Во многих отчетах «Автотеки» теперь будет содержаться подробная информация о состоянии ключевых систем автомобиля: двигателя, рулевого управления, подвески и тормозной системы, электрики и системы безопасности и др.

Как обеспечить управление ИКТ-активами в масштабе фестиваля
Телеком

«Это партнерство – важный шаг в нашей миссии по обеспечению максимальной прозрачности рынка автомобилей с пробегом, – сказал Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса «Автотеки». – Интегрируя данные о диагностиках в наши отчеты, мы предоставляем пользователям еще более полную картину о состоянии автомобиля, помогая им принимать решения при покупке. Важно отметить, что данные о диагностиках Fit Serviceпредставлены в «Автотекt» эксклюзивно».

«Мы стремимся к “белому” рынку авто с пробегом. Покупатели должны знать об автомобиле самое важное – его техническое состояние. А продавцы должны тщательно обслуживать свою машину, выполнять все работы своевременно, используя качественные запчасти и техжидкости. Ведь это будет напрямую влиять на цену и безопасность эксплуатации автомобиля. Такая прозрачность позитивно скажется на всех участниках сделки купли-продажи авто с пробегом. Партнерство двух крупнейших компаний в данной сфере особенно важно для развития рынка», – отметил Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Путин поручил улучшить работу ИТ-сервисов для спорта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024