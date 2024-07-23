Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service

«Автотека» (проект «Авито Авто»), сервис онлайн-проверки автомобилей, объявляет о новом этапе стратегического партнерства с международной сетью автосервисов Fit Service. Данное соглашение позволит «Автотеки» значительно расширить информативность своих отчетов, а пользователям – получать эксклюзивные данные об автомобиле. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Благодаря партнерству пользователи «Автотеки» получат подробные данные о состоянии транспортных средств, основанные на цифровых диагностиках автомобилей Fit Service. Это поможет принимать более взвешенные решения о покупке.

В сети Fit Service ежемесячно проводится более 120 тыс. цифровых диагностик автомобилей. Данные об этих проверках теперь будут доступны в отчетах «Автотеки». Таким образом, количество диагностик в отчетах вырастет в несколько раз по сравнению с текущими показателями.

Во многих отчетах «Автотеки» теперь будет содержаться подробная информация о состоянии ключевых систем автомобиля: двигателя, рулевого управления, подвески и тормозной системы, электрики и системы безопасности и др.

«Это партнерство – важный шаг в нашей миссии по обеспечению максимальной прозрачности рынка автомобилей с пробегом, – сказал Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса «Автотеки». – Интегрируя данные о диагностиках в наши отчеты, мы предоставляем пользователям еще более полную картину о состоянии автомобиля, помогая им принимать решения при покупке. Важно отметить, что данные о диагностиках Fit Serviceпредставлены в «Автотекt» эксклюзивно».

«Мы стремимся к “белому” рынку авто с пробегом. Покупатели должны знать об автомобиле самое важное – его техническое состояние. А продавцы должны тщательно обслуживать свою машину, выполнять все работы своевременно, используя качественные запчасти и техжидкости. Ведь это будет напрямую влиять на цену и безопасность эксплуатации автомобиля. Такая прозрачность позитивно скажется на всех участниках сделки купли-продажи авто с пробегом. Партнерство двух крупнейших компаний в данной сфере особенно важно для развития рынка», – отметил Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.