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Гараньков Александр



13.12.2024 Fit Service запускает автопланирование ТО для крупнейших автопарков страны 1
23.07.2024 Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service 1
14.05.2024 Fit Service и F.Doc: каждый шестой клиент сети автосервисов подписывает документы онлайн 1
19.12.2023 Fit Service внедрил электронные экспресс-диагностики автомобилей 1
16.05.2023 Fit Service запустила приложение для водителей 1
06.04.2023 Сеть автосервисов Fit Service полностью перешла на электронное подписание документов 1
28.02.2023 Fit Service переходит на цифровой документооборот с клиентами 1
23.06.2022 Fit Service внедрил электронный чек на всех автосервисах в России 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Гараньков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 11 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
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ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 99 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 20 3
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 6 1
Avito - Авито авто 36 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
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Казахстан - Республика 5526 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 6
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 76 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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