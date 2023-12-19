Fit Service внедрил электронные экспресс-диагностики автомобилей

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service внедряет электронные экспресс-диагностики автомобилей на всех станциях в России и Казахстане. Проект прошел стадию тестирования и находится на этапе распространения практики на всю сеть.

Fit Service разработал собственную систему экспресс-диагностики каждого автомобиля, заезжающего на станцию. Проект получил название «Электронная пятиминутка». Система позволяет автоматизировать и стандартизировать проверку каждого автомобиля, обсуживающегося на станции в сети Fit Service. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

Электронный экспресс-осмотр будет проводится бесплатно при каждом заезде автомобиля на любой пост, до начала работ, в течение первых 5-10 минут обслуживания. Специалист, который проводит осмотр, открывает специальное приложение на смартфоне и следует указанием программы. Все выявленные дефекты мгновенно загружаются в единую базу автосервиса, фиксируются в заказ-наряде, приходят в мессенджер клиенту вместе с фото и комментариями специалиста станции. Благодаря автоматическому переносу данных полностью исключена вероятность незаполнения блока «Рекомендации». Также при фиксации неисправности программа автоматически потребует приложить фото.

«Неважно за какой услугой к нам на сервис приехал клиент: шиномонтаж, сход-развал или замена дворников. Мы должны быть уверены, что ключевые параметры авто в норме, даже если клиент не просил проводить диагностику. Нам доверяют свои автомобили как экспертам рынка, поэтому потратить пять – десять минут на простую диагностику – это обязанность каждого механика. Когда мы тестировали проект на небольшом числе станций, то оказалось, что из десяти заезжающих машин, уровень масло в норме лишь у трех. Важно сообщить водителю о неисправности», – сказал Александр Гараньков, директор по развитию международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Технология «Электронной пятиминутки» была разработана собственной ИТ-командой Fit Service и постепенно внедряется в бизнес-процессы франчайзинговой сети.

По данным Fit Service, ежедневно на станциях сети готовится более 5 тыс. заказ-нарядов, и уже более 95% из них проходят через систему электронной экспресс-диагностики.

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«Электронные пятиминутки – это часть нашего глобального проекта по созданию полностью «Цифровой станции». Электронная диагностика позволяет автоматизировать многие ручные или дублирующиеся процессы на станции. Проект позволит экономить время, а также избежать ошибок, пропусков, недозаполнения механиком или диагностом каких-либо параметров при осмотре автомобилей», – отметил Александр Гараньков.

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Международная сеть автосервисов Fit Service была открыта в 2008 г. Сегодня компания включает более 300 автосервисов в 153 городах на территории России и Казахстана. За 2022 г. прибыль сети Fit Service по России составила 7,1 млрд руб., рост выручки составил 26,5%.