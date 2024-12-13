GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE была открыта в 2008 году. На 2023 год компания включает более 300 автосервисов в 152 городах на территории России и Казахстана. В автосервисах FIT SERVICE обслуживается 3 автомобиля каждую минуту.

За 2022 год выручка сети FIT SERVICE по России составила 7,1 млрд рублей, рост выручки составил 26,5%. В сети FIT SERVICE обслуживается свыше 10 000 корпоративных клиентов. Оборот по данному сегменту в 2022 году составил 930 млн рублей, что на 59% больше относительно предыдущего года. Услугами FIT FLEET пользуются участники рынка в сфере HoReCa, FMCG, общественного питания, фармацевтики, грузоперевозок.