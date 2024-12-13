GROUPAUTO Групавто Рус Rossko Fit service Фит Автосервис Международная сеть автосервисов
Международная сеть автосервисов FIT SERVICE была открыта в 2008 году. На 2023 год компания включает более 300 автосервисов в 152 городах на территории России и Казахстана. В автосервисах FIT SERVICE обслуживается 3 автомобиля каждую минуту.
За 2022 год выручка сети FIT SERVICE по России составила 7,1 млрд рублей, рост выручки составил 26,5%. В сети FIT SERVICE обслуживается свыше 10 000 корпоративных клиентов. Оборот по данному сегменту в 2022 году составил 930 млн рублей, что на 59% больше относительно предыдущего года. Услугами FIT FLEET пользуются участники рынка в сфере HoReCa, FMCG, общественного питания, фармацевтики, грузоперевозок.
GROUPAUTO и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 2
|Нетикс - Netix 1 1
|Гэндальф - Gendalf 86 1
|Гараньков Александр 8 6
|Легченко Михаил 17 3
|Соловьев Данил 5 2
|Болдырев Константин 1 1
|Михеичева Анастасия 1 1
|Новгородов Иван 1 1
|Жданова Мария 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
|Казахстан - Республика 5526 4
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
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