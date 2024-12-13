Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

GROUPAUTO Групавто Рус Rossko Fit service Фит Автосервис Международная сеть автосервисов

GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE была открыта в 2008 году. На 2023 год компания включает более 300 автосервисов в 152 городах на территории России и Казахстана. В автосервисах FIT SERVICE обслуживается 3 автомобиля каждую минуту.

За 2022 год выручка сети FIT SERVICE по России составила 7,1 млрд рублей, рост выручки составил 26,5%. В сети FIT SERVICE обслуживается свыше 10 000 корпоративных клиентов. Оборот по данному сегменту в 2022 году составил 930 млн рублей, что на 59% больше относительно предыдущего года. Услугами FIT FLEET пользуются участники рынка в сфере HoReCa, FMCG, общественного питания, фармацевтики, грузоперевозок.

 


13.12.2024 Fit Service запускает автопланирование ТО для крупнейших автопарков страны 1
23.07.2024 Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service 1
14.05.2024 Fit Service и F.Doc: каждый шестой клиент сети автосервисов подписывает документы онлайн 1
19.12.2023 Fit Service внедрил электронные экспресс-диагностики автомобилей 1
24.05.2023 Безбумажный офис F.Doc доступен в CRM-системе для автобизнеса «Нетикс трицепс» 1
16.05.2023 Fit Service запустила приложение для водителей 1
06.04.2023 Сеть автосервисов Fit Service полностью перешла на электронное подписание документов 1
28.02.2023 Fit Service переходит на цифровой документооборот с клиентами 1
23.06.2022 Fit Service внедрил электронный чек на всех автосервисах в России 1
13.04.2022 «Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service 1
26.10.2021 Владельцы электромобилей платят в два раза больше за техобслуживание 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

GROUPAUTO и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Нетикс - Netix 1 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 99 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 20 4
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Нетикс трицепс 2 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 6 1
Avito - Авито авто 36 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 1
Гараньков Александр 8 6
Легченко Михаил 17 3
Соловьев Данил 5 2
Болдырев Константин 1 1
Михеичева Анастасия 1 1
Новгородов Иван 1 1
Жданова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Казахстан - Республика 5526 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 7
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 76 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще