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Fit Service переходит на цифровой документооборот с клиентами

Cеть автосервисов Fit Service оцифровала свой документооборот: теперь при заказе и принятии работ клиенты СТО подписывают документы всего в пару кликов на смартфоне. Тратить ресурсы на подписание кипы бумаг больше не нужно. Это стало возможно благодаря подключению компании к сервису F.Doc. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Сотрудники Fit Service работают в единой учетной системе, поэтому для внедрения сервиса была осуществлена бесшовная интеграция, что является одним из конкурентных преимуществ решения F.Doc. Проект Fit EDO упростил документооборот, исключил потерю документов, а также ускорил клиентский путь. На конец февраля 2023 г. к сервису подключено уже 62 СТО, в планах — подключить всю сеть к концу марта 2023 г.

«В нашей компании ежедневно подписываются сотни документов по обслуживанию автомобилей, и на их печать и хранение тратится много ресурсов. Клиентам тоже не всегда удобно хранить бумажные документы и искать их перед очередной поездкой в автосервис, — отметил директор по развитию сети Александр Гараньков. — Внедрение Безбумажного офиса F.Doc помогло нам сделать процесс подписания диагностической карты гораздо проще и надежнее. Все реализовано в “1С”, к которой сотрудники уже привыкли, поэтому изучать новые программы не пришлось».

Новый пользовательский сценарий занимает пару минут, что значительно быстрее классического подписания документов на бумаге. Процесс выглядит следующим образом: клиент заходит на лендинг Fit Service с телефона и подтверждает согласие на электронное подписание документов; оператор формирует документы клиента на обслуживание в 1С и нажимает кнопку безбумажного подписания; система отправляет документы в F.Doc; клиент получает ссылку на документ в мессенджере или СМС, знакомится с содержанием документов и подписывает в несколько кликов, используя одноразовый код; F.Doc передает в 1С статус подписания документа; оператор видит, что документы подписаны.

«Интеграция с Fit Service — технически сложный проект, который потребовал участия большой команды разработчиков, — сказал Михаил Легченко, СЕО F.Doc. — Однако “1С” является одной из самых распространенных учетных систем в России, и этот проект помог нам получить новый интересный опыт работы с ней. Мы были рады сотрудничать с такой крупной инфраструктурной сервисной компанией и смогли обогатить экспертизу в сфере автомобильного сервиса».

Интеграция F.Doc в бизнес-процессы Fit Service позволила вывести обслуживание клиентов в автосервисе на новый уровень цифровизации. На данном этапе устранены риски потери документов и создана платформа для новых сценариев обслуживания с удаленным заключением договоров. На подключенных СТО электронно подписываются 100% документов; обсуждаются дальнейшие шаги по развитию проекта.

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F.Doc — сервис электронного подписания документов, который позволяет клиентам и сотрудникам компаний подписывать документы в несколько кликов. Подпись, созданная в сервисе, юридически значима, а документы надежно хранятся в защищенном архиве.

Fit Service — сеть автосервисов. открыто 306 станций в 147 городах России и Казахстана.

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