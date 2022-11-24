Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|24.11.2022
|
Интеграция STOCRM и LIFE PAY: теперь CRM-система для автосервиса и магазина запчастей поддерживает оплату через Систему быстрых платежей
CRM-система для автосервиса и торговли автозапчастями STOCRM внедрила в свой функционал возможность получать оплату через Систему быстрых платежей благодаря интеграции с компанией LIFE PAY. Клиенты STOCRM тепе
|15.11.2022
|
«Первый бит» автоматизировал склад автосервиса «Луидор-гарант»
нтаризация проводится в реальном времени, а жалобы от клиентов теперь приходят в 4 раза реже. «Луидор-гарант» – сервисный центр в Нижнем Новгороде. В нем одномоментно обслуживается до 80 автомобилей. Автозапчасти для сервиса хранятся не в самом сервисе, а на специально оборудованном складе. Его работа не была оптимизирована — заказы собирались вручную (а значит, в них неизбежно закрадывалис
|22.09.2022
|
Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти»
р» в городе Екатеринбург успешно осуществили переход с системы «Альфа Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», разработанной «1С Рарус», на шестую редакцию решения. Новая версия
|29.11.2021
|
Автосервис федеральной сети «Авто-Японец» ускоряет работу с клиентами с «1С:Автосервис»
Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» завершили проект внедрения «1С:Автосервис» для компании «Авто-Японец». В результате развернута система учета операций автосе
|22.02.2017
|
Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто»
Рабочие процессы автотехцентра «ТехСтар» оптимизированы с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Автотехцентр «ТехСтар» находится в городе Котельники Московской области. Он оборудован современными автоподъемниками, шин
|25.05.2016
|
ТД «Моторс» контролирует сделки с клиентами с помощью разработки «1С-Раруса»
ю картотеку автомобилей, осуществляет быстрый поиск клиентов, оперативно отслеживает статус заказов запасных частей и оценивает эффективность работы менеджеров с помощью решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Разработка компании «1С-Рарус» автоматизировала работу автомобильного центра, организовав учет в единой системе, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «ТД Моторс» является офи
|15.07.2015
|
«Стрим-Авто» перешел на новую редакцию системы «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти»
завершила проект по переводу официального дилера Kia Motors на новую редакцию «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 5» на платформе «1С:Предприятие 8». Об этом CNews сообщили в «1С-Рару
|29.06.2015
|
«1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто»
Компания «1С-Рарус» оптимизировала работу компании «Автокласс Центр» с помощью новой информационной системы, построенной на базе «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Функционал программы помогает обрабатывать и систематизировать большие потоки учетно-аналитической информации, контролировать раб
|08.06.2015
|
Автосалон «Север Авто Моторс» автоматизирован на базе решения «1С-Раруса»
Компания «Север Авто Моторс» — новый игрок на рынке автомобильных услуг Москвы, официальный дилер китайского автопроизводителя Haval — автоматизировала работу автосалона с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Система, созданная на базе «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти», охватила весь цикл работ по продажам и обслуживан
|24.02.2015
|
«Первый БИТ» выводит на рынок отраслевое решение «БИТ.Автосервис»
и управления, разработала новую программу комплексной автоматизации учета работы автосервисов «БИТ.Автосервис». Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «БИТ.Автосервис» стал второй собс
|04.12.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал учет в автосервисе «Ямал-Авто»
учета в автосервисе «Ямал-Авто». Новая система была создана на базе двух инструментов: «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти» и «1С:Бухгалтерия 8». Программы помогли организовать выполнение ремо
|16.05.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «Вэлбинг»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала деятельность компании «Вэлбинг» на базе решения «1С:Автосервис». Широкие функциональные возможности программы, а также встроенная CRM-система помогли оптимизировать работу предприятия и качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили в «1
|11.04.2014
|
Автосалон RS-Motors оптимизировал бизнес-процессы с помощью «1С-Раруса»
ект по автоматизации автосалона RS-Motors с помощью программы «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти». Программа хранит большой объем информации, одновременно обеспечивая высокую ск
|06.02.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов «Автомастер»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала сеть салонов «Автомастер» с помощью «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчати». Решение помогло наладить четкую работу во всех сферах деятельности компании: от оформления продажи автомобиля и установки дополнительного оборудования и аксессуаров до
|04.10.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы «Транс-Мороз»
зировала основные бизнес-процессы в компании «Транс-Мороз» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Программа позволила наладить четкую работу с клиентами, ускорить их
|21.08.2013
|
«1С-Рарус» представил новый инструмент взаимодействия автосервисов и клиентов
сть ремонта, историю ремонта и рекомендации по следующему плановому техническому обслуживанию, если автосервис поддерживает подобные услуги. Новое решение предлагается российским и украинским к
|08.07.2013
|
«Контракт авто» планирует загрузку автосервиса с помощью «1С:Предприятия 8»
«1С-Рарус» выполнила автоматизацию автосалона «Контракт авто» с помощью системы «1С:Предприятие 8. Автосервис». Решение позволяет руководству осуществлять долгосрочное планирование занятости р
|20.06.2013
|
Автотехцентр «Трап» управляет бизнесом с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти»
автоматизировала бизнес-процессы в автотехцентре «Трап» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти». Программный продукт позволяет контролировать взаиморасчеты с клиентами и поста
|04.02.2013
|
«1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом
Компания «1С:Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») завершила проект по оптимизации и развитию информационных систем «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» в компании «Бритиш Моторс Украина». Как сообщили CNews в «1С:Первом БИТе», в результате проекта была выполнена их настройка, внесены необходимые исправления (функционал
|16.11.2011
|
«1С-Рарус» автоматизировал автосервис «Ремин»
Специалистами компании «1С-Рарус» автоматизирован автосервис «Ремин». Автосервис расположен в городе Мытищи Московской области. Как сооб
|03.11.2011
|
Автоматизировать автосервис можно за 25 тыс. руб.
ных видов ремонта. Решение предусматривает гибкую систему формирования цен и автоматический расчет стоимости ремонта в «заказ-наряде» согласно настроенным правилам ценообразования. «1С:Предприятие 8. Автосервис» обеспечивает автоматизацию полного цикла операций по учету запчастей, а также возможность анализа деятельности: формирование различных аналитических отчетов, расчет себестоимости и
|25.07.2011
|
Продукт «1С:Предприятие 8. Автосервис» прошел сертификацию «1С»
Компания «1С-Рарус» объявила о том, что типовое решение «1С:Предприятие 8. Автосервис» прошло сертификацию в фирме «1С». Продукт получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» как дополнение к типовой конфигурации «Управление небольшой фирмой», разра
|06.06.2011
|
БИТ автоматизировал работу автосервиса ИП «Лимаренко»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила установку программы «БИТ:Управление автосервисом и автосалоном 8» для автоматизации работы автосервиса ИП «Лимаренко». На момент внедрения организация уже использовала программы «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8» для ведения учета в магазине запчастей. В автосервисе нео
|10.05.2011
|
«1С:Франчайзинг. Легкие системы» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «ЕвроКачество»
матизации автосервиса «ЕвроКачество». Проект выполнен с использованием типового решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на базе «1С:Пре
|26.04.2011
|
«Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто»
Партнер ВЦ «1С-Рарус» - «Абис-Софт» (г. Киев) - автоматизировал ведение оперативного учета в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Предриятие 8». После внедрения клиент получил единую информационную систему учета. Повышена прозрачность и управля
|21.03.2011
|
БИТ автоматизировал автосервис в Нижнем Новгороде
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о выполнении проекта по автоматизации работы автосервиса ИП Н.С. Гришина (Нижний Новгород) с помощью систем «1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ» и «БИТ:Управление автосервисом и автосалоном 8». В результате выполнения проекта компания получила эффект
|27.10.2010
|
Автосервис «Самурай» контролирует наличие запчастей с помощью «БИТ:Управление автосервисом 8»
в единой базе, удалось автоматизировать расчет зарплаты с учетом специфики автомобильного бизнеса. Автосервис «Самурай» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по кузовному ремонту и тюн
|02.02.2009
|
«Матрикс Агритех» автоматизировала учет с помощью решения «1С-Рарус»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала оперативный учет с помощью программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти, редакции 4» на базе «1С:Предприятия 8» в компании «Матрикс Агритех» - поставщике передовых технологий, техники и оборудования для АПК, дилере мировых производителей. В
|30.10.2008
|
Дилерский центр «Автодом-Mitsubishi» автоматизирован на базе решения «1С-Рарус»
Компания «Софт-Юнион», партнер компании «1С-Рарус» в г. Белгороде, автоматизировала дилерский центр «Автодом-Mitsubishi». Проект выполнен на основе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на базе «1С:Предприятие 8». Благодаря комплексной автоматизации основных бизнес-процессов предприятия, руководство
|14.03.2008
|
Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»
Компания «Профит», партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация ключевых бизнес-процессов и объединение всех служб компании единой информационной сетью. Общее число автоматизированных р
|14.12.2007
|
«1С:Предприятие 8» помогает вести учет дилеру Renault в России
Компания «Бизнес Решения» выполнила проект по созданию информационной автоматизированной системы на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред. 4» для дилера компании Renault в России – автосалона РЕНОМ. К началу 2007 г. учет деятельности предприятия велся в нескольких разрозненных программных продуктах.
|31.05.2007
|
Решения «1С-Рарус» в автотранспортном бизнесе: АИС в «Городецком ПАП»
жирского автотранспортного предприятия» («Городецкое ПАП») с помощью отраслевых решений «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 3», «1С-Рарус: Автотранспорт 5.0, разработанных на технологичес
|10.04.2007
|
В «Чехов-Ладе» завершен 2-й этап внедрения КИС на базе «1С»
терия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8». Проект автоматизации предусматривал три этапа: «Автозапчасти», «Автосалон» и «Автосервис». В ходе работ конфигурации были адаптированы к потр
|23.10.2006
|
"1-й Советник" автоматизирует автоцентр "Космос"
системы для ведения управленческого учета был выбран продукт «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред.4» как наиболее соответствующий специфике предприятия. Для реализации проек
|06.09.2004
|
Автосервис "Космос" внедрил "1С:Предприятие 8.0"
ые накладные и сводка по переоценке товаров) в форме dbf-файлов. Также в базу оптового склада попадает информация об остатках в автосервисах, которая выгружается из программы «Альфа-Авто:Автозапчасти+Автосервис», разработанной компанией «1С-Рарус». В свою очередь, из базы данных оптового склада в учетные системы автосервисов выгружаются расходные накладные и информация о переоценке товаров,
