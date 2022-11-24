Интеграция STOCRM и LIFE PAY: теперь CRM-система для автосервиса и магазина запчастей поддерживает оплату через Систему быстрых платежей CRM-система для автосервиса и торговли автозапчастями STOCRM внедрила в свой функционал возможность получать оплату через Систему быстрых платежей благодаря интеграции с компанией LIFE PAY. Клиенты STOCRM тепе

«Первый бит» автоматизировал склад автосервиса «Луидор-гарант» нтаризация проводится в реальном времени, а жалобы от клиентов теперь приходят в 4 раза реже. «Луидор-гарант» – сервисный центр в Нижнем Новгороде. В нем одномоментно обслуживается до 80 автомобилей. Автозапчасти для сервиса хранятся не в самом сервисе, а на специально оборудованном складе. Его работа не была оптимизирована — заказы собирались вручную (а значит, в них неизбежно закрадывалис

Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти» р» в городе Екатеринбург успешно осуществили переход с системы «Альфа Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», разработанной «1С Рарус», на шестую редакцию решения. Новая версия

Автосервис федеральной сети «Авто-Японец» ускоряет работу с клиентами с «1С:Автосервис» Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» завершили проект внедрения «1С:Автосервис» для компании «Авто-Японец». В результате развернута система учета операций автосе

Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто» Рабочие процессы автотехцентра «ТехСтар» оптимизированы с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Автотехцентр «ТехСтар» находится в городе Котельники Московской области. Он оборудован современными автоподъемниками, шин

ТД «Моторс» контролирует сделки с клиентами с помощью разработки «1С-Раруса» ю картотеку автомобилей, осуществляет быстрый поиск клиентов, оперативно отслеживает статус заказов запасных частей и оценивает эффективность работы менеджеров с помощью решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Разработка компании «1С-Рарус» автоматизировала работу автомобильного центра, организовав учет в единой системе, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «ТД Моторс» является офи

«Стрим-Авто» перешел на новую редакцию системы «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» завершила проект по переводу официального дилера Kia Motors на новую редакцию «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 5» на платформе «1С:Предприятие 8». Об этом CNews сообщили в «1С-Рару

«1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто» Компания «1С-Рарус» оптимизировала работу компании «Автокласс Центр» с помощью новой информационной системы, построенной на базе «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Функционал программы помогает обрабатывать и систематизировать большие потоки учетно-аналитической информации, контролировать раб

Автосалон «Север Авто Моторс» автоматизирован на базе решения «1С-Раруса» Компания «Север Авто Моторс» — новый игрок на рынке автомобильных услуг Москвы, официальный дилер китайского автопроизводителя Haval — автоматизировала работу автосалона с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Система, созданная на базе «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти», охватила весь цикл работ по продажам и обслуживан

«Первый БИТ» выводит на рынок отраслевое решение «БИТ.Автосервис» и управления, разработала новую программу комплексной автоматизации учета работы автосервисов «БИТ.Автосервис». Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «БИТ.Автосервис» стал второй собс

«1С-Рарус» автоматизировал учет в автосервисе «Ямал-Авто» учета в автосервисе «Ямал-Авто». Новая система была создана на базе двух инструментов: «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти» и «1С:Бухгалтерия 8». Программы помогли организовать выполнение ремо

«1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «Вэлбинг» Компания «1С-Рарус» автоматизировала деятельность компании «Вэлбинг» на базе решения «1С:Автосервис». Широкие функциональные возможности программы, а также встроенная CRM-система помогли оптимизировать работу предприятия и качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили в «1

Автосалон RS-Motors оптимизировал бизнес-процессы с помощью «1С-Раруса» ект по автоматизации автосалона RS-Motors с помощью программы «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти». Программа хранит большой объем информации, одновременно обеспечивая высокую ск

«1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов «Автомастер» Компания «1С-Рарус» автоматизировала сеть салонов «Автомастер» с помощью «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчати». Решение помогло наладить четкую работу во всех сферах деятельности компании: от оформления продажи автомобиля и установки дополнительного оборудования и аксессуаров до

«1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы «Транс-Мороз» зировала основные бизнес-процессы в компании «Транс-Мороз» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Программа позволила наладить четкую работу с клиентами, ускорить их

«1С-Рарус» представил новый инструмент взаимодействия автосервисов и клиентов сть ремонта, историю ремонта и рекомендации по следующему плановому техническому обслуживанию, если автосервис поддерживает подобные услуги. Новое решение предлагается российским и украинским к

«Контракт авто» планирует загрузку автосервиса с помощью «1С:Предприятия 8» «1С-Рарус» выполнила автоматизацию автосалона «Контракт авто» с помощью системы «1С:Предприятие 8. Автосервис». Решение позволяет руководству осуществлять долгосрочное планирование занятости р

Автотехцентр «Трап» управляет бизнесом с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти» автоматизировала бизнес-процессы в автотехцентре «Трап» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти». Программный продукт позволяет контролировать взаиморасчеты с клиентами и поста

«1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом Компания «1С:Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») завершила проект по оптимизации и развитию информационных систем «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» в компании «Бритиш Моторс Украина». Как сообщили CNews в «1С:Первом БИТе», в результате проекта была выполнена их настройка, внесены необходимые исправления (функционал

«1С-Рарус» автоматизировал автосервис «Ремин» Специалистами компании «1С-Рарус» автоматизирован автосервис «Ремин». Автосервис расположен в городе Мытищи Московской области. Как сооб

Автоматизировать автосервис можно за 25 тыс. руб. ных видов ремонта. Решение предусматривает гибкую систему формирования цен и автоматический расчет стоимости ремонта в «заказ-наряде» согласно настроенным правилам ценообразования. «1С:Предприятие 8. Автосервис» обеспечивает автоматизацию полного цикла операций по учету запчастей, а также возможность анализа деятельности: формирование различных аналитических отчетов, расчет себестоимости и

Продукт «1С:Предприятие 8. Автосервис» прошел сертификацию «1С» Компания «1С-Рарус» объявила о том, что типовое решение «1С:Предприятие 8. Автосервис» прошло сертификацию в фирме «1С». Продукт получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» как дополнение к типовой конфигурации «Управление небольшой фирмой», разра

БИТ автоматизировал работу автосервиса ИП «Лимаренко» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила установку программы «БИТ:Управление автосервисом и автосалоном 8» для автоматизации работы автосервиса ИП «Лимаренко». На момент внедрения организация уже использовала программы «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8» для ведения учета в магазине запчастей. В автосервисе нео

«1С:Франчайзинг. Легкие системы» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «ЕвроКачество» матизации автосервиса «ЕвроКачество». Проект выполнен с использованием типового решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на базе «1С:Пре

«Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто» Партнер ВЦ «1С-Рарус» - «Абис-Софт» (г. Киев) - автоматизировал ведение оперативного учета в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Предриятие 8». После внедрения клиент получил единую информационную систему учета. Повышена прозрачность и управля

БИТ автоматизировал автосервис в Нижнем Новгороде Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о выполнении проекта по автоматизации работы автосервиса ИП Н.С. Гришина (Нижний Новгород) с помощью систем «1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ» и «БИТ:Управление автосервисом и автосалоном 8». В результате выполнения проекта компания получила эффект

Автосервис «Самурай» контролирует наличие запчастей с помощью «БИТ:Управление автосервисом 8» в единой базе, удалось автоматизировать расчет зарплаты с учетом специфики автомобильного бизнеса. Автосервис «Самурай» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по кузовному ремонту и тюн

«Матрикс Агритех» автоматизировала учет с помощью решения «1С-Рарус» Компания «1С-Рарус» автоматизировала оперативный учет с помощью программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти, редакции 4» на базе «1С:Предприятия 8» в компании «Матрикс Агритех» - поставщике передовых технологий, техники и оборудования для АПК, дилере мировых производителей. В

Дилерский центр «Автодом-Mitsubishi» автоматизирован на базе решения «1С-Рарус» Компания «Софт-Юнион», партнер компании «1С-Рарус» в г. Белгороде, автоматизировала дилерский центр «Автодом-Mitsubishi». Проект выполнен на основе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на базе «1С:Предприятие 8». Благодаря комплексной автоматизации основных бизнес-процессов предприятия, руководство

Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8» Компания «Профит», партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация ключевых бизнес-процессов и объединение всех служб компании единой информационной сетью. Общее число автоматизированных р

«1С:Предприятие 8» помогает вести учет дилеру Renault в России Компания «Бизнес Решения» выполнила проект по созданию информационной автоматизированной системы на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред. 4» для дилера компании Renault в России – автосалона РЕНОМ. К началу 2007 г. учет деятельности предприятия велся в нескольких разрозненных программных продуктах.

Решения «1С-Рарус» в автотранспортном бизнесе: АИС в «Городецком ПАП» жирского автотранспортного предприятия» («Городецкое ПАП») с помощью отраслевых решений «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 3», «1С-Рарус: Автотранспорт 5.0, разработанных на технологичес

В «Чехов-Ладе» завершен 2-й этап внедрения КИС на базе «1С» терия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8». Проект автоматизации предусматривал три этапа: «Автозапчасти», «Автосалон» и «Автосервис». В ходе работ конфигурации были адаптированы к потр

"1-й Советник" автоматизирует автоцентр "Космос" системы для ведения управленческого учета был выбран продукт «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред.4» как наиболее соответствующий специфике предприятия. Для реализации проек