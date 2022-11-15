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«Первый бит» автоматизировал склад автосервиса «Луидор-гарант»

«Первый бит» оптимизировал и автоматизировал работу склада автозапчастей «Луидор-гарант», воспользовавшись ПО собственной разработки. Заказы стали обрабатываются в 3 раза быстрее, инвентаризация проводится в реальном времени, а жалобы от клиентов теперь приходят в 4 раза реже.

«Луидор-гарант» – сервисный центр в Нижнем Новгороде. В нем одномоментно обслуживается до 80 автомобилей.

Автозапчасти для сервиса хранятся не в самом сервисе, а на специально оборудованном складе. Его работа не была оптимизирована — заказы собирались вручную (а значит, в них неизбежно закрадывались ошибки из-за человеческого фактора), а на переполненных полках бывало трудно найти нужную деталь.

Руководство компании увидело в сложившейся ситуации точку роста. Они обратились к международному интегратору «Первый бит», чтобы специалисты изучили техническое состояние склада и схемы товародвижения на нем, а также провели автоматизацию по системе «Бит.WMS».

Проведя аудит, специалисты посоветовали сервису не перестраивать текущий склад, а найти новый. Помещение подбиралось специально под задачи предприятия, параллельно с этим разрабатывались бизнес-процессы, которые нужно было ввести после переезда.

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«Первый бит» подготовил технические задания на закупку стеллажного оборудования и складской техники, настроил ПО для автоматизации, подготовил рекомендации по управлению складом и работе на нем. В итоге количество ручных операций сократилось, а инвентаризация проходит в режиме реального времени.

После переезда на новый склад скорость сборки заказов выросла в 3 раза. При этом их точность тоже повысилась — количество претензий от клиентов снизилось в 4 раза.

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