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Россия ЦФО Брянская область Клинцовский район Клинцы

Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы


21.02.2025 Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области 1
31.05.2024 МТС запустила LTE в брянской Суземке 1
30.05.2024 МТС прокачала связь в брянском Сураже 1
19.04.2024 МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском 1
05.04.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь» 1
27.03.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск» 1
29.02.2024 МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь» 2
31.01.2024 В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1
10.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 1
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 2
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 2
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
16.09.2013 «Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области 2
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
МегаФон 8947 3
ФОРС - Центр разработки 638 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7787 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 9
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2733 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3462 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24590 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21279 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8275 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1790 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2929 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6633 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1001 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10568 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7410 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1491 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4180 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1054 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1079 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4037 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1006 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5240 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 199 1
Митькин Максим 34 9
Смиркин Дмитрий 15 1
Фомин Дмитрий 24 1
Красовский Александр 29 1
Данкевич Евгений 9 1
Рудакова Эльвира 7 1
Ветрова Мария 9 1
Вольнова Евгения 1 1
Россия - ЦФО - Брянская область 355 15
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Россия - ЦФО - Брянская область - Почепский район - Почеп 13 9
Россия - РФ - Российская федерация 145353 8
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Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 12 6
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 5
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Россия - ЦФО - Брянская область - Мглинский район - Мглин 8 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 2
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 4
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
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Частный сектор 139 1
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