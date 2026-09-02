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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Брянская область Мглинский район Мглин

Россия - ЦФО - Брянская область - Мглинский район - Мглин

СОБЫТИЯ


02.09.2026 «МегаФон» совершенствует сеть в пригородах Брянска 1
27.08.2026 Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет у родников в Клинцах 1
03.07.2026 От центра Брянска до Белых Берегов — «МегаФон» обновил оборудование в регионе 1
28.04.2026 МТС накрыла сетью LTE 17 населенных пунктов Брянской области 1
06.09.2024 МТС развернула обновленную цифровую сеть на въезде в Клетню 2
16.08.2024 МТС оцифровала единственный город России с сельским названием 1
25.07.2024 В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть 2
28.06.2024 МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области 1
30.05.2024 МТС прокачала связь в брянском Сураже 1
30.11.2023 В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке 1
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 9
МегаФон 11050 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
Музей дятьковского хрусталя 2 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1721 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 181 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 1
Пушкинская карта 22 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Митькин Максим 35 9
Кропачев Александр 4 3
Вольнова Евгения 1 1
Россия - ЦФО - Брянская область 407 12
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 302 8
Россия - ЦФО - Брянская область - Севский район - Севск 15 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 6
Россия - ЦФО - Брянская область - Суражский район - Сураж 11 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 17 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Выгоничский район - Выгоничи 11 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи 20 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 14 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 268 3
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 14 2
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Россия - ЦФО - Брянская область - Комаричи 6 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 521 2
Россия - Володарский район 31 1
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Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 21 1
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