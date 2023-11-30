В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов региона. Впервые связь стандарта LTE МТС запустила в Староселье, Рабочем и Беловодке, где в общей сложности проживает около 1200 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый дальний поселок по программе – Рабочий Севского района, находящийся почти в 200 километрах от Брянска. Мобильный интернет от МТС здесь получили около 300 местных жителей. Также впервые LTE МТС запустила в центре поселка Беловодка Мглинского района, где проживает почти 500 человек. Доступ к высокоскоростному интернету получили работники отделения почтовой связи, сельская библиотека, школа и дворец культуры, а также автомобилисты, проезжающие по региональной трассе Сураж-Мглин.

В деревне Староселье Брянского района, расположенной в 20 километрах от Брянска, пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с теперь могут свыше 400 местных жителей. Новое покрытие LTE разгрузит и сеть на трассе Р120 Орел-Брянск-Смоленск, ведущей к границе с республикой Беларусь.

Местные жители получили доступ к госуслугам, могут записываться на прием к врачу в региональные поликлиники, подавать заявление на оформление пенсии, социальных пособий и льгот, оплачивать услуги ЖКХ и интернет-покупки онлайн. Фермерские хозяйства могут внедрять современные технологии в подготовку техники к новому сезону, повышать квалификацию сотрудников на дистанционных курсах.

«Все три села находятся в удалении от крупных населенных пунктов, нам удалось обеспечить их связью благодаря использованию имеющейся инфраструктуры. Связь в малых и отдаленных селах нужна не только для оперативных сообщений и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям брянской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

10 простых шагов: как заменить Jira Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.