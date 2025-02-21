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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169090
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Россия ЦФО Брянская область Севский район Севск

Россия - ЦФО - Брянская область - Севский район - Севск


21.02.2025 Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области 1
06.09.2024 МТС развернула обновленную цифровую сеть на въезде в Клетню 2
16.08.2024 МТС оцифровала единственный город России с сельским названием 2
25.07.2024 В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть 2
28.06.2024 МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области 1
28.06.2024 МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском 1
31.05.2024 МТС запустила LTE в брянской Суземке 1
26.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области 2
30.11.2023 В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке 1
17.11.2023 МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 2
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 1
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1
16.09.2013 «Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 11
МегаФон 8947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7787 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8275 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16014 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3462 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24590 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2733 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21279 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2929 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6633 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10568 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7410 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1491 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24275 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1001 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7070 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2279 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1790 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1006 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1633 1
Видеокамера - Camcorder 2266 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5240 6
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Пушкинская карта 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Митькин Максим 34 11
Данкевич Евгений 9 1
Ветрова Мария 9 1
Вольнова Евгения 1 1
Россия - ЦФО - Брянская область 355 14
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 11
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 10
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 8
Россия - ЦФО - Брянская область - Мглинский район - Мглин 8 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Суражский район - Сураж 11 7
Россия - РФ - Российская федерация 145351 6
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 14 6
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы 18 6
Россия - ЦФО - Брянская область - Выгоничский район - Выгоничи 10 5
Беларусь - Белоруссия 5708 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 12 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Почепский район - Почеп 13 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 11 4
Армения - Республика 2293 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5194 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 6 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18657 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5167 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6296 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2609 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 594 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1807 2
Дача - дачники 832 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51386 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Частный сектор 139 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7031 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2406 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4035 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2671 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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