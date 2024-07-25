В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в поселке Клетня Брянской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил на треть увеличить скорость мобильного интернета для местных жителей и приезжих в центре поселка, где находятся автовокзал и другие социально значимые объекты, а также в районе Клетнянского краеведческого музея. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный трафик в Клетне с начала лета в среднем вырос в 1,5 раза. В районном центре, где проживает более 12 тыс. человек, летом традиционно увеличивается приток приезжих, которые прибывают в гости к родственникам или путешествуют. Поэтому МТС прокачала сеть в районе южного въезда, автовокзала и магистральной дороги, которая проходит через поселок и соединяет трассу Брянск-Смоленск и Мглин.

Благодаря запуску нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в центре поселка выросла на 30%. В зоне улучшенного покрытия МТС также находится Клетнянский краеведческий музей, который в летний период проводит массовые и индивидуальные экскурсии для школьников и приезжих. Стабильный мобильный интернет позволит сотрудникам оперативно размещать новости и анонсы мероприятий на сайте и в соцсетях, вести общение с аудиторией, пополнять библиотеку виртуальных экскурсий, продавать билеты онлайн и через сервис «Пушкинская карта».

«Мы постоянно оцениваем нагрузку на сеть и в случае необходимости модернизируем оборудование, чтобы и местным жителям, и приезжим в любой точке Брянской области были всегда доступны госуслуги в электронном виде, маркетплейсы, приложения покупки билетов на транспорт, экскурсии и другие цифровые сервисы, без которых уже нельзя представить современную жизнь. Особое внимание уделяем районам Брянской области, так как в них всегда выше потребность на удаленную учебу и работу», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети в Староселье Брянского района, Беловодке и Нетяговке Мглинского района, Рабочем Севского района, Суземке и Недвольске Суземского района, в селе Уручьем Выгоничского района и Красном Заводе Суражского района, в поселке Белые Берега, Сураже, Пушкарной Слободе Севского района и Молотино Брянского района.