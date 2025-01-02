Пушкинская карта
«Пушкинская карта» — государственная программа, которая позволяет молодым людям бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры.
С 1 сентября 2021 года во всех регионах реализуется совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта Банка. По данным Министерства культуры Российской Федерации, на 2022 год «Пушкинской картой» владеют около 7 миллионов человек. Лимит карты составляет 5000 рублей в год. Их можно использовать на посещение театров, музеев, филармоний, кинотеатров.
Пушкинская карта и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 2
|Хайбуллов Рустам 13 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Собянин Сергей 381 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Rodari Gianni - Родари Джанни 1 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Марчелли Евгений 1 1
|Разуваева Ксения 1 1
|Ульянов Николай 112 1
|Маршак Самуил 4 1
|Заражевский Вадим 1 1
|Печенин Ярослав 2 1
|Карпухин Виктор 4 1
|Соловьев Данил 5 1
|Шикин Владимир 5 1
|Комраков Николай 6 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Щиров Илья 45 1
|Косачев Антон 11 1
|Карпов Иван 78 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Бахиркин Михаил 2 1
|Островский Александр 5 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Ионов Алексей 12 1
|Лежнев Федор 28 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Адонин Сергей 1 1
|Кондратенко Александр 3 1
|Ельцин Дмитрий 1 1
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