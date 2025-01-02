«Пушкинская карта» — государственная программа, которая позволяет молодым людям бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры.

С 1 сентября 2021 года во всех регионах реализуется совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта Банка. По данным Министерства культуры Российской Федерации, на 2022 год «Пушкинской картой» владеют около 7 миллионов человек. Лимит карты составляет 5000 рублей в год. Их можно использовать на посещение театров, музеев, филармоний, кинотеатров.