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Пушкинская карта

Пушкинская карта

«Пушкинская карта» — государственная программа, которая позволяет молодым людям бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры.

С 1 сентября 2021 года во всех регионах реализуется совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта Банка. По данным Министерства культуры Российской Федерации, на 2022 год «Пушкинской картой» владеют около 7 миллионов человек. Лимит карты составляет 5000 рублей в год. Их можно использовать на посещение театров, музеев, филармоний, кинотеатров.


02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 3
09.12.2024 В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 2
28.08.2024 «Сферум» представил обновления к новому учебному году 1
06.08.2024 В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты» 3
25.07.2024 В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть 1
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки 1
03.05.2024 VK купила долю в «Интикетс» 1
04.07.2023 VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты» 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
20.02.2023 «Почта банк» запустил собственный билетный сервис 3
07.12.2022 Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия 1
08.09.2022 Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России 1
01.09.2022 Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Пушкинская карта и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Прогноз 1650 1
ВТБ - Почта Банк - СмартБилет - SmartBilet 1 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Salesforce.com 427 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
ICL ГК 381 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Ростелеком 9700 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
VK Нота-РТК 1 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ВТБ - Почта Банк 466 2
Интикетс - Intickets 3 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фора Банк 55 1
Почта России ПАО 2112 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Ионов и Партнеры 9 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Hyndai 16 1
Aurus Russia - Аурус 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот 17 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 75 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 59 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 4 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Минцифры РФ - Росмолодежь ФАДМ - Навигатор возможностей 1 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
Apple iOS 7809 1
FanRuan - FineBI 19 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 42 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
Путин Владимир 3171 2
Хайбуллов Рустам 13 2
Шадаев Максут 1008 1
Собянин Сергей 381 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Rodari Gianni - Родари Джанни 1 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Марчелли Евгений 1 1
Разуваева Ксения 1 1
Ульянов Николай 112 1
Маршак Самуил 4 1
Заражевский Вадим 1 1
Печенин Ярослав 2 1
Карпухин Виктор 4 1
Соловьев Данил 5 1
Шикин Владимир 5 1
Комраков Николай 6 1
Лагунов Андрей 43 1
Щиров Илья 45 1
Косачев Антон 11 1
Карпов Иван 78 1
Кабаков Ярослав 59 1
Фетисов Алексей 42 1
Бахиркин Михаил 2 1
Островский Александр 5 1
Кириенко Владимир 139 1
Кузнецов Андрей 67 1
Горожанкин Алексей 18 1
Ионов Алексей 12 1
Лежнев Федор 28 1
Гребеник Геннадий 38 1
Адонин Сергей 1 1
Кондратенко Александр 3 1
Ельцин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Выгоничский район - Выгоничи 10 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Мглинский район - Мглин 8 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суражский район - Сураж 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Севский район - Севск 14 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 41 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 220 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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