Агафонова Алла
|02.01.2025
|Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 1
Агафонова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|Пушкинская карта 15 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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