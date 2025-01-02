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Хромов Дмитрий



02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 1
11.03.2003 Система менеджмента качества DESTEN Computers соответствует ISO 9001:2000 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хромов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Bureau Veritas 12 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Интикетс - Intickets 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
AppLovin - Adjust 12 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ельцин Дмитрий 1 1
Кондратенко Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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