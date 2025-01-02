Хромов Дмитрий
|02.01.2025
|Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 1
|11.03.2003
|Система менеджмента качества DESTEN Computers соответствует ISO 9001:2000 1
Хромов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
|Bureau Veritas 12 1
|Desten Computers - Дестен 50 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
|AppLovin - Adjust 12 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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