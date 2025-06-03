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Финкельштейн Евгений

СОБЫТИЯ


03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 2
21.08.2024 Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве 1
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 2
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 2
16.07.2018 «Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру» 1
11.05.2007 Борцы с пиратами очистили Питер и идут на Москву 2
07.02.2007 «Титаник» берут на абордаж 2
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 1
07.08.2006 У банковских карт будут дисплеи 1
07.07.1999 Interoute Telecommunications стала провайдером панъевропейских базовых сетей. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Финкельштейн Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 441 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 65 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 19 1
Softkey - Софткей 215 1
Alawar - Алавар 63 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Информтехнология 3 1
Interoute Telecommunications 8 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 5
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 1
Открытие Арена - стадион 21 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
Т-Банк - Тинькофф ипотека 4 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 1
PMI - Петербургская музыкальная индустрия 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Планета Плюс 1 1
Ward Howell 15 1
ЗУН - Zoon 15 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Институт красоты на Гороховой 1 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Интикетс - Intickets 3 1
Техноресурс 9 1
Алекскомбанк 1 1
Театр на Малой Бронной ГБУК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Альфа-Групп 745 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
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РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
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Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Drom.ru 11 1
Total Commander - Файловый менеджер 36 1
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Пушкинская карта 21 1
FreePik 1841 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
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Наумов Виктор 126 2
Васюков Григорий 14 2
Альтов Павел 9 2
Кондрикова Алена 6 2
Матвиенко Валентина 117 2
Казарян Карен 84 1
Иванов Михаил 116 1
Владимиров Владимир 19 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Бондарев Алексей 4 1
Кравченко Олег 12 1
Васильев Игорь 23 1
Борзова Ася 1 1
Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
Мучник Феликс 68 1
Якоб Дмитрий 18 1
Игнатова Мария 143 1
Кондратенко Александр 3 1
Устинов Александр 5 1
Нещерет Ярослав 1 1
Громова Наталья 2 1
Ковалев Андрей 43 1
Родионов Сергей 8 1
Федоров Олег 14 1
Богданов Леонид 10 1
Никифорова Татьяна 5 1
Михальченко Дмитрий 3 1
Кириллов Сергей 14 1
Земляков Вячеслав 6 1
Михайличенко Юрий 2 1
Климов Геннадий 1 1
Климов Игорь 2 1
Хромов Дмитрий 3 1
Зинченко Валерий 4 1
Востриков Владимир 1 1
Соломинский Григорий 2 1
Никишаев Виталий 1 1
Finkelstein Ohad - Финкельштейн Охад 2 1
Финкельштейн Григорий 3 1
Finkelstein Alan - Финкельштейн Алан 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3
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Китай - Тайвань 4245 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
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