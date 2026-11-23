Индексная книга (каталог) CNews*
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Росгвардия СОБР Специальный отряд быстрого реагирования
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Росгвардия и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 1
|ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
|Московская ассоциация предпринимателей 9 1
|Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
|Путин Владимир 3494 2
|Золотов Виктор 9 2
|Нещерет Елена 1 1
|Ишмамедов Константин 1 1
|Оленцевич Алла 1 1
|Урманчеев Фатех 1 1
|Лебедев Георгий 1 1
|Сабиров Эдвард 4 1
|Деев Алексей 1 1
|Осеевский Михаил 359 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Тыров Илья 29 1
|Фишер Андрей 75 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Финкельштейн Евгений 13 1
|Иванов Михаил 116 1
|Владимиров Владимир 19 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Карелин Павел 27 1
|Краснов Михаил 87 1
|Лобовко Дмитрий 6 1
|Никитенко Дмитрий 3 1
|Наумов Виктор 126 1
|Кравченко Олег 12 1
|Коростелев Павел 1 1
|Васильев Игорь 23 1
|Белова Елена 2 1
|Устинов Александр 5 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Родионов Сергей 8 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Орлов Юрий 7 1
|Михальченко Дмитрий 3 1
|Кириллов Сергей 14 1
|Климов Игорь 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2542 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|РИА Новости 1051 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1167 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Росбалт ИА 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.