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Россия СКФО Чечня Ачхой-Мартановский район
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Сугаипов Саид-Эми 5 3
|Поповский Александр 90 1
|Усачев Антон 4 1
|Евлоев Мурад 33 1
|Рашидов Амир 1 1
|Филиппов Евгений 10 1
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