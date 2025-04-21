Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Россия СКФО Чечня Ачхой-Мартановский район

Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район


21.04.2025 «МегаФон»: молодежь Чечни больше стала интересоваться 90-ми 1
09.10.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в чеченских селах 1
08.10.2024 Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки 2
13.03.2024 В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета 4
21.12.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни 1
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 3
31.07.2013 «МегаФон» запустил 3G-интернет в горных селах Чеченской республики 1
26.11.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Чеченской республике 2
22.09.2010 МТС начала работу в Чеченской Республике 1
12.09.2003 В Чечне увеличивается число таксофонов 1
09.08.2000 В Чечне ликвидирована банда, взорвавшая вчера БТР у села Самашки 1
09.08.2000 В Чечне ликвидирована банда, взорвавшая вчера БТР у села Самашки 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9157 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8843 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Электросвязь 268 1
HTC Corporation 1500 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 2
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8008 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6505 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12252 3
Аксессуары 3952 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24804 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7745 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4865 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2837 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6103 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9443 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3790 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8510 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1079 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20971 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7328 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24539 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17293 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6982 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1649 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3590 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6459 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2216 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9332 1
Сугаипов Саид-Эми 5 3
Поповский Александр 90 1
Усачев Антон 4 1
Евлоев Мурад 33 1
Рашидов Амир 1 1
Филиппов Евгений 10 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 523 13
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 20 10
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 243 8
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес 34 8
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 456 5
Россия - СКФО - Чечня - Аргун 15 5
Россия - РФ - Российская федерация 147572 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 394 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 601 3
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 48 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 40 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1839 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 34 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 899 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1604 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6450 1
Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 268 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2462 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4103 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2450 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 463 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
День молодёжи - 27 июня 927 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153