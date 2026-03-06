Разделы

Россия СКФО Чечня Веденский район Веденское Ведено


СОБЫТИЯ


06.03.2026 МТС запустила сеть в селе Харачой у горного перевала Харами 1
13.10.2025 «МегаФон» расширил покрытие на базах отдыха в Чечне 1
05.02.2025 «МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни 1
14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее 1
23.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни 1
18.12.2024 «МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах 1
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране 1
25.10.2023 В Чечне на треть ускорили мобильный интернет 1
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
05.03.2012 Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10175 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 2
Samsung Electronics 10751 1
Ростелеком 10465 1
X Corp - Twitter 2917 1
Yandex - Яндекс 8681 1
Apple Inc 12804 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
HTC Corporation 1506 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4645 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 1
Google LLC 12374 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8903 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9521 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11389 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5209 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8258 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 3
Аксессуары 4162 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6342 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4077 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8593 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3147 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9633 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2490 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7743 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8881 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 116 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6665 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4067 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1806 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1565 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17900 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25655 1
Google Android 14870 1
Apple iOS 8352 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Microsoft Windows 16480 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 240 1
Евлоев Мурад 52 6
Сугаипов Саид-Эми 5 2
Висингириев Накир 2 1
Путин Владимир 3398 1
Щеголев Игорь 698 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 592 12
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 7
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес 36 7
Россия - РФ - Российская федерация 159276 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 713 3
Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район 15 3
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 22 3
Россия - СКФО - Чечня - Аргун 17 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 2
Россия - СКФО - Чечня - Курчалоевский район - Курчалой 7 1
Россия - СКФО - Чечня - Серноводский район - Серноводское 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1020 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1425 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 444 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7048 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3818 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5987 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2612 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3202 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 324 1
