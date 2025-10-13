Разделы

«МегаФон» расширил покрытие на базах отдыха в Чечне

«МегаФон» построил и модернизировал более 100 телеком-объектов в популярных местах отдыха республики. Улучшение мобильного сигнала уже оценили гости кемпингов и глэмпингов у озера Кезеной-ам, в Шатойском, Веденском, Ножай-Юртовском районах.

Покрытие LTE расширили как в самых популярных местах (курорты Ведучи и Макажой), так и в менее известных уголках региона. В частности — на базах отдыха с видами на реки и горы. По данным «МегаФона», с наступлением осени 2025 г. интерес к отдыху здесь вырос на 27%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты технической службы установили новое оборудование и расширили возможности уже существующего. Для этого они добавили частотные диапазоны LTE 1800 и 2100 МГц. Модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, равномерно распределить нагрузку и повысить скорость мобильного интернета.

«Связь на отдыхе — это не только комфорт, но и безопасность. Пансионаты и курортные базы часто расположены у водоемов или рядом с лесами, где наши абоненты всегда будут оставаться на связи. Кроме того, благодаря высокоскоростному интернету, путешественники могут делиться впечатлениями с подписчиками в соцсетях в режиме онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

По данным регионального правительства, в этом туристическом сезоне Чечня приняла на 18% больше гостей из других регионов страны, чем годом ранее.

