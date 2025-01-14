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Индексная книга (каталог) CNews*
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Евлоев Мурад



14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее 1
23.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни 1
18.12.2024 «МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах 1
11.11.2024 «МегаФон»: жители Чечни стали чаще учиться онлайн 1
05.11.2024 «МегаФон»: турпоток на чеченские курорты увеличился на 60% 1
23.10.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на востоке Чечни 1
09.10.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в чеченских селах 1
17.09.2024 «МегаФон» ускорился в жилых кварталах Грозного 1
09.09.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного 1
21.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни 1
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни 1
04.07.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на севере Чечни 1
20.06.2024 «МегаФон» разогнал интернет в Шалинском районе Чечни до 110 Мбит/с 1
13.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Гудермесском районе Чечни 1
21.05.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в пригороде Грозного 1
13.05.2024 Жители многоэтажек в Грозном получили новые скорости мобильного интернета 1
18.04.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в городе Урус-Мартан 1
09.04.2024 Скорость мобильного интернета в Грозном ставит рекорды на Северном Кавказе 1
20.03.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни 1
13.03.2024 В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета 1
21.02.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE рядом с Аргунским ущельем 1
12.02.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном курорте в Чечне 1
30.01.2024 «МегаФон» стал первым оператором связи в двух селах Курчалоевского района Чечни 1
23.01.2024 В Шелковском районе Чечни стал доступен скоростной мобильный интернет «МегаФона» 1
18.12.2023 В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE 1
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране 1
25.10.2023 В Чечне на треть ускорили мобильный интернет 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Евлоев Мурад и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 27
Цифра ГК 2426 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Telegram Group 1983 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 14
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
WhatsApp Messenger 1081 1
ByteDance - TikTok 256 1
Черхигов Рамзан 6 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 27
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 7
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес 31 6
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 4
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Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 18 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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