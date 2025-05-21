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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для студентов Грозного

К началу периода летних сессий и поступлений скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов выросла на 10%. «МегаФон» модернизировал телеком-объекты, находящиеся рядом со средними и высшими учебными заведениями в Грозном. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора провели работы в местах с высокой нагрузкой на сеть. В центре Грозного, где сосредоточено сразу несколько вузов, скорость загрузки теперь достигает 100 Мбит/с. В том числе здесь расположен главный корпус Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. Согласно анализу обезличенных данных, посещаемость сайта этого учебного заведения — наиболее высокая среди молодежи в республике.

Быстрее загружать информацию из Сети теперь также могут студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М.Д. Миллионщикова. В исследовании оператора онлайн-площадка вуза занимает второе место по популярности среди обучающихся и абитуриентов.

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Цифровизация

Кроме того, именно в Грозном проживает самая интернет-активная молодежь в регионе. За прошедшие 4,5 месяца абоненты от 18 до 25 лет скачали более 50 ТБ данных, что в 1,5 раза превышает показатель 2024 г.

«Наше оборудование работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет сохранить высокое качество покрытия в местах большого скопления пользователей и расширить действие стабильного сигнала как на улице, так и внутри помещений. Телеком-оборудование дает возможность педагогам работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации на занятиях, моментально находить информацию и делать процесс обучения интереснее», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

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