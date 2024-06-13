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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Гудермесском районе Чечни

Абонентам «МегаФона» из числа жителей востока Чечни стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Изменения уже почувствовали более десяти тысяч человек в крупных населенных пунктах района. Технические специалисты оператора модернизировали телеком-оборудование в двух поселениях.

Скорость мобильного интернета увеличилась в селах Энгель-Юрт и Гордали-Юрт. Для улучшения качества сигнала инженеры оператора установили дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных.

Расширение инфраструктуры связано с повышенным спросом в районе на веб-ресурсы, особенно на киноплатформы, посещаемость которых с начала этого года выросла на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого. На новой скорости обладатели зеленой SIM-карты могут скачать за час около 30 фильмов в формате Full HD.

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Цифровизация

«Помимо растущего населения Гудермесского района, здесь с каждым годом увеличивается и турпоток. Сюда едут в знаменитое Аргунское ущелье, через эти села проезжают гости в Грозный. Чтобы пребывание в регионе было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За последние три месяца инженеры модернизировали оборудование более чем на 100 телеком-объектах и ввели в эксплуатацию около 100 новых базовых станций по всей республике», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

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