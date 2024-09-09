«МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного

Связисты установили телекоммуникационные объекты и модернизировали существующие в столице Чеченской Республики. Новое оборудование работает в стандарте LTE, обеспечивая жителей и гостей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор улучшил связь рядом с достопримечательностями города — мечетью «Сердце Чечни», Цветочным парком, проспектом им. Ахмата Кадырова и смотровой площадкой на небоскребе «Грозный-Сити». Она же стала и самой «качающей» локацией столицы республики. По данным аналитиков «МегаФона», в этом деловом центре тратят ежемесячно около 800 ГБ данных. Это на 10% больше, чем в 2023 г.

В результате проведенных работ скорость загрузки в культурно-историческом центре Грозного выросла на 15%. Этого достаточно, чтобы скачать до 20 фильмов в час в формате Full HD или загрузить в соцсети 800 млн фотографий. Если эти снимки распечатать, ими можно дважды обклеить сорокаэтажные дома на проспекте Хусейна Исаева.

Именно социальные сети стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. Абоненты посещали их на 33% чаще, чем в 2023 г.

«Все большее количество наших абонентов из других регионов ежегодно приезжает в Грозный. Турпоток в столицу республики увеличился уже на 20%. Мы оперативно реагируем на повышенный спрос и сегодня в городе нет уголка, где бы наши клиенты не могли бы позвонить близким или выйти в Сеть с помощью высокоскоростного мобильного интернета», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Также абоненты в чеченской столице стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.