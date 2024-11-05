«МегаФон»: турпоток на чеченские курорты увеличился на 60%

Самым популярным направлением у гостей стало озеро Кезеной-Ам — здесь отдохнуло 42% от всех приезжающих. Такие цифры приводят аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За сезон (апрель-октябрь 2024 г.) поток вырос на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. На первом месте по посещаемости снова оказался природный комплекс Кезеной-Ам, сюда приехало на 17% больше туристов. Это связано с разнообразием развлечений на курорте, среди которых конные и водные прогулки, а также полеты на зиплайнах на высоте 1860 метров.

Вторую строчку по популярности занимает город Серноводское. На бальнеологический курорт приехало на 10% больше туристов, чем в 2023 г. Здесь проходят лечение в местных санаториях, а также гуляют по древнему Эна-хийскому городищу.

В тройку лидеров по приросту путешественников вошло село Ведучи. Всесезонный комплекс привлек на 9% больше визитеров.

«Туристический поток в наш регион показывает положительную динамику уже много лет. А чтобы обеспечить комфорт гостям, мы проводим постоянную работу по модернизации сети. Так, в этом году в Серноводском районе, а также на горнолыжных курортах скорость мобильного интернета выросла на 50%. Так, круглый год можно отдыхать в республике и всегда оставаться на связи с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Регион показывает наибольший рост числа путешественников среди жителей регионов Северного Кавказа. За год количество поездок из Ингушетии, Ставрополья и Дагестана увеличилось на 43%. Прирост показали и жители Москвы. Абоненты из столицы стали ездить на чеченские курорты в два раза чаще.

Отдыхающие в Чечне «накачали», в среднем, по 11 тысяч ТБ интернет-трафика в каждом городе. Этого хватит, чтобы 12 лет безостановочно смотреть контент на видеохостингах, где туристы тратят значительную часть трафика.