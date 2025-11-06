Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» подготовил связь в Чечне к курортному сезону

В ноябре на Северном Кавказе начинается горнолыжный сезон. Гостям курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни стало удобнее пользоваться мобильным интернетом как у подножия гор, так и на снежных склонах. Абоненты «МегаФона» могут оценить скорость до 80 Мбит/с.

По данным аналитиков оператора, интерес к горному отдыху растет, независимо от времени года. Весной и летом здесь можно прогуляться по живописному Аргунскому ущелью, после — увидеть настоящую «золотую осень» с высоты птичьего полета, а зимой опробовать современную канатную дорогу. Местом заинтересовались на 28% больше россиян, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика заходов пользователей на сайты, посвященные курорту и предлагающие туры на север региона.

Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры здесь позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE. Благодаря этому скорость в гаджетах абонентов увеличилась на 10%. Объема хватит, чтобы за час выложить в социальные сети около 3,5 тыс. фотографий с терренкуров и смотровых площадок в «Ведучи».

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«Чтобы абоненты всегда могли связаться с близкими, а при необходимости и с экстренными службами, наши инженеры запустили дополнительные объекты телеком-инфраструктуры и модернизировали существующие. Изменения охватили не только горнолыжные трассы, но и торговые точки, места общественного питания, гостиницы. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Мобильный интернет оператора в этом году стал быстрее и на других курортах Чеченской Республики — в санаториях Серноводского района, у озера Кезеной-Ам. Всего с начала года «МегаФон» модернизировал и установил в регионе более 100 объектов телеком-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/