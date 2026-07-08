Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Россия СКФО Чечня Аргун

Россия - СКФО - Чечня - Аргун

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни 1
17.11.2025 «МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне 1
23.09.2025 Старые Атаги с новым качеством связи: в предгорном районе Чечни ускорили мобильный интернет 1
14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее 1
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни 1
21.02.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE рядом с Аргунским ущельем 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
23.12.2015 «МегаФон» запустил 4G в Аргуне 1
26.01.2015 Красноярский оператор «КБ «Искра» установил 10 тыс. спутниковых станций 1
31.07.2013 «МегаФон» запустил 3G-интернет в горных селах Чеченской республики 1
26.11.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Чеченской республике 1
30.05.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Чеченской Республике 1
27.10.2010 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в Чеченской Республике 1
21.10.2009 «МегаФон» запустил сеть 3G в Чеченской республике 1
12.09.2007 «ВымпелКом» запустил в эксплуатацию сеть в Чеченской Республике 1
12.09.2003 В Чечне увеличивается число таксофонов 1
09.08.2000 В Дагестане в результате терактов вновь гибнут люди 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10643 13
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 2
HTC Corporation 1512 1
Электросвязь 268 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 168 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9394 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9317 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4371 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 2
Аксессуары 4252 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7803 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9199 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9930 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
ping - скорость отклика сети 160 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13643 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 873 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
USB modem - USB модем 311 1
МегаФон 3G-сеть 23 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Евлоев Мурад 56 5
Висингириев Накир 2 2
Игошкина Ольга 13 2
Мусаев Абдул 1 1
Рашидов Амир 1 1
Карпушкин Владимир 10 1
Тамбовцев Виктор 2 1
Ромулов Андрей 2 1
Манилов Валерий 1 1
Сугаипов Саид-Эми 5 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 631 15
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 262 15
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара 38 14
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 23 9
Россия - РФ - Российская федерация 164900 5
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 504 5
Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район 15 5
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 448 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 4
Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты 15 3
Россия - СКФО - Чечня - Курчалоевский район - Курчалой 8 3
Россия - СКФО - Чечня - Серноводский район - Серноводское 14 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 85 1
Россия - СКФО - Чечня - Шатойский район - Шатой 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3159 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 1
Грузия 1322 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1657 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 370 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 713 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 760 1
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7429 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2792 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3130 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6977 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1256 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1541 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1121 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1074 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще