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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Чечня Урус-Мартан

Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни 1
17.11.2025 «МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне 1
23.09.2025 Старые Атаги с новым качеством связи: в предгорном районе Чечни ускорили мобильный интернет 2
23.10.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на востоке Чечни 3
06.08.2024 МТС ускорила интернет на родине Умара Димаева 3
18.04.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в городе Урус-Мартан 2
12.05.2017 «Мегафон» запустил сверхскоростной интернет в Урус-Мартане 2
21.12.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни 2
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 3
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 3
03.12.2015 «Билайн» расширил географию 4G в Чечне 1
31.07.2013 «МегаФон» запустил 3G-интернет в горных селах Чеченской республики 1
26.11.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Чеченской республике 2
30.05.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Чеченской Республике 1
27.10.2010 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в Чеченской Республике 2
22.09.2010 МТС начала работу в Чеченской Республике 1
21.10.2009 «МегаФон» запустил сеть 3G в Чеченской республике 1
07.03.2007 "Мегафон" запускает в Чечне EDGE 1
12.09.2003 В Чечне увеличивается число таксофонов 1
09.08.2000 В Дагестане в результате терактов вновь гибнут люди 1
09.08.2000 В Чечне ликвидирована банда, взорвавшая вчера БТР у села Самашки 1
09.08.2000 В Чечне ликвидирована банда, взорвавшая вчера БТР у села Самашки 1

Публикаций - 23, упоминаний - 37

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10643 14
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 2
Telegram Group 2890 1
HTC Corporation 1512 1
Электросвязь 268 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9394 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4371 3
Аксессуары 4252 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9199 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
USB modem - USB модем 311 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7803 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9930 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1723 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13643 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
МегаФон 3G-сеть 23 2
ByteDance - TikTok 352 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 119 1
МегаФон SIM-карты 18 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Евлоев Мурад 56 4
Сугаипов Саид-Эми 5 4
Игошкина Ольга 13 2
Мирзоев Магомед 1 1
Мусаев Абдул 1 1
Рашидов Амир 1 1
Висингириев Накир 2 1
Димаев Умар 1 1
Индербиев Магомед 1 1
Усманов Алишер 311 1
Поповский Александр 93 1
Холикбердиев Тахир 15 1
Филиппов Евгений 14 1
Карпушкин Владимир 10 1
Тамбовцев Виктор 2 1
Манилов Валерий 1 1
Шляхов Егор 2 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 631 21
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 262 15
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара 38 13
Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район 15 10
Россия - СКФО - Чечня - Аргун 18 9
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 504 9
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 448 8
Россия - СКФО - Чечня - Курчалоевский район - Курчалой 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 164900 5
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 5
Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты 15 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 760 3
Россия - СКФО - Чечня - Шалинский район - Шали - Сержень-Юрт 13 2
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 50 1
Россия - СКФО - Чечня - Серноводский район - Серноводское 14 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 370 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 39 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 48 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7429 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2792 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6977 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Частный сектор 156 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1256 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1541 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
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Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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