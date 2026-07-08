Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Чечня Урус-Мартан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 37
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
|МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Евлоев Мурад 56 4
|Сугаипов Саид-Эми 5 4
|Игошкина Ольга 13 2
|Мирзоев Магомед 1 1
|Мусаев Абдул 1 1
|Рашидов Амир 1 1
|Висингириев Накир 2 1
|Димаев Умар 1 1
|Индербиев Магомед 1 1
|Усманов Алишер 311 1
|Поповский Александр 93 1
|Холикбердиев Тахир 15 1
|Филиппов Евгений 14 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Тамбовцев Виктор 2 1
|Манилов Валерий 1 1
|Шляхов Егор 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.