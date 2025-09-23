Старые Атаги с новым качеством связи: в предгорном районе Чечни ускорили мобильный интернет

Согласно big data «МегаФона», одними из самыми активных интернет-пользователей в республике оказались жители села Старые Атаги. Обладатели зеленой SIM-карты здесь «прокачали» за прошедший месяц на 27% больше интернет-данных, чем в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вместе с цифровыми потребностями местных жителей и гостей региона вырос и трафик интернет-данных. Чтобы избежать перебоев, инженеры «МегаФона» усовершенствовали телеком-инфраструктуру не только в этом селе, но и во всем Урус-Мартановском районе, где находятся Старые Атаги.

Так скорость загрузки контента выросла в селах Танги-Чу, Алхан-Юрт, Гехи, в городе Урус-Мартане. Пользователи здесь стали потреблять на 11% больше трафика ежедневно, а информация загружаться быстрее на 7%, относительно периода до модернизации.

«В этом году мы уже провели более 150 технических мероприятий на сети, которые расширили зону покрытия LTE в регионе, в том числе за счет установки дополнительных базовых станций. Особое внимание уделили населенным пунктам в гористой и предгорной местности, где сигнал не всегда долетал до жилых помещений. Модернизация позволяет не только городским, но и сельским жителям с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Село Старые Атаги, как и весь Урус-Мартановский район, находится между реками Аргун и горой Чахкери-Корт. Первые поселения здесь появились более 2500 лет назад, а с середины прошлого века населенный пункт показывает ежегодный прирост населения.