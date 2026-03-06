Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филиппов Евгений
СОБЫТИЯ
Филиппов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпунин Владимир 6 4
|Степнов Сергей 5 4
|Гридасов Геннадий 7 4
|Добрецов Вячеслав 5 4
|Аванесян Ольга 4 4
|Еникеева Динара 6 4
|Лысенко Эдуард 313 4
|Бойко Елена 152 4
|Зингерман Борис 39 4
|Албычев Александр 168 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Афанасьев Александр 39 4
|Князев Александр 16 4
|Васильев Сергей 66 4
|Вафин Адель 6 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Дегтерева Мария 28 4
|Мубаракшин Азат 7 4
|Бессольцев Михаил 11 4
|Зеленовская Анна 7 4
|Макаров Владимир 76 3
|Шагалин Ринат 8 2
|Селезнев Кирилл 7 2
|Шадаев Максут 1163 2
|Зорин Александр 51 2
|Новиков Алексей 64 2
|Захаров Павел 60 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Козлов Александр 69 2
|Соколов Олег 51 2
|Стрельцов Андрей 62 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Оголь Елена 24 2
|Левашов Александр 91 2
|Бородин Андрей 40 2
|Казарин Станислав 175 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Полещук Александр 8 2
|Засыпкин Дмитрий 6 2
|Громов Иван 102 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 4
|РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.