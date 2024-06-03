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МТС расширила сеть мобильного интернета в Шали ко дню города и новому турсезону

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в городе Шали Чеченской Республики. Покрытие 4G увеличилось в северной части населенного пункта и в центре, где находятся главные туристические достопримечательности – мечеть «Гордость мусульман», Шали-Сити и парк. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС увеличила скорость передачи данных в Шали в среднем на четверть. Особое внимание технические специалисты уделили обновлению сети в центральной части города, где находится самая большая мечеть в Европе «Гордость мусульман», способная вместить до 30 тыс. посетителей одновременно. Ее посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, так как Шали входит во многие экскурсионные туры по региону. Обновленная сеть поддерживает высокое качество связи даже в пиковые часы посещения мечети.

В отдельных точках города скорость мобильного интернета выросла на 50%. Например, в районе улицы Горной, где расположен частный сектор и несколько школ. Также техническим специалистам удалось обеспечить устойчивое покрытие 4G в самой северной точке Шали на улице Пушкина и переулке Горького.

«Шали наравне с Грозным и озером Кезеной-Ам, безусловно, одна из визитных карточек. Гости приезжают посмотреть на белоснежную мечеть и природу рядом с городом, или посетить мероприятия в Шали. Например, в марте здесь прошел фестиваль черемши. Судя по нагрузке на сеть, Шали в этот день посетило в два раза больше человек, чем в обычные весенние выходные. В таких местах мы постоянно работаем над улучшением сети, чтобы качество соединения оставалось высоким в любое время», — сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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