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Частный сектор



25.08.2023 Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6 1

21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1

20.03.2023 Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно 1

17.03.2023 МТС прокачала сеть на родине Льва Кассиля 1

16.03.2023 Госслужащие - любимая добыча ленивых хакеров. Их пароли сможет подобрать даже ребенок 1

20.12.2022 Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО 1

15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1

24.08.2022 «Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений 1

10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году 1

25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1

28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 1

08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1

26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1

24.08.2020 «ЭР-Телеком» начал подключать к интернету частный сектор в Подмосковье 1

22.07.2020 CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1

21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1

12.02.2020 Исследование IBM X-Force: кража учетных данных и уязвимости стали главными врагами бизнеса 1

24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1

30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1

02.04.2019 «Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая 1

13.03.2019 Россия ворвалась в топ-3 по росту любви граждан к электронным госуслугам 1

04.03.2019 Исследование Schneider Electric и ЦСП «Платформа»: к 2020 году объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей 1

29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1

20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ 1

13.12.2017 Киберпреступники в 2018 году будут атаковать элементы интернета вещей 1

28.11.2017 Сергей Хрупов -

Государство должно сдерживать свои бизнес-интересы в ИТ-сегменте

 1

17.02.2017 Саудовская Аравия пострадала от беспечного обращения с паролями 1

17.01.2017 «Ростелеком» подытожил развитие телеком-инфраструктуры в ХМАО-Югре в 2016 году 1

08.12.2016 «Мегафон» расширил зону действия сети 4G в Татарстане 1

07.11.2016 «Билайн» оптимизировал сеть 4G в Южно-Сахалинске 1

17.10.2016 «Билайн» запустил сеть 4G еще в четырех областях 1

13.07.2016 Российские разработчики разогнали беспроводной интернет до 10 Гбит/с 1

07.07.2016 Главная тема «IT Диалог»: э-правительство клонируют на бизнес 1

27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 1

27.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. проложил 1600 км «оптики» к 152 населённым пунктам Ростовской области 1

29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 1

28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1

05.03.2015 Московские потребители принесли ИКТ-отрасли 693 млрд руб. в 2014 г. 1

06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1

04.02.2015 США поднимут на $1 млрд расходы на кибербезопасность 1


Публикаций - 109, упоминаний - 109

Частный сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9206 11
Microsoft Corporation 23868 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 9
SAP SE 4898 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 6
Google LLC 11109 5
Цифра ГК 2221 5
HP Inc. 5559 5
Intel Corporation 11750 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 5
Oracle Corporation 6389 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 5
Lenovo Motorola 3506 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 591 4
Apple Inc 11211 4
Cisco Systems 4914 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 4
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 4 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 27 3
5nine Software 1875 3
X-Com - Икс ком 100 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Accenture plc 652 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 2
Samsung Electronics 9874 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
Schneider Electric 509 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 2
Spirit DSP - Спирит Корп 447 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
АйТи 1310 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 2
Huawei 3598 2
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
Boeing 938 2
Россети Ленэнерго 68 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 30 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 4 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Lockheed Martin 711 2
Mitsubishi Heavy Industries 30 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Солидарность 50 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 26 1
Accel Partners 47 1
Direct Group 14 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 5 1
Venture Capital 1 1
ЮКОС НК 37 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 29 1
Charles Schwab 83 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 95 1
Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC 1 1
PlanIT Valley 2 1
General Dynamics 54 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 22 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 6 1
Иннополис ОАО 7 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 13 1
LinkedIn 601 1
Intel Capital 149 1
SoftBank Group 235 1
Газпром нефть 511 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 3
Президент Российской Федерации 3373 3
World Bank Group - Всемирный банк 224 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 1 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 71 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 10 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 3 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 1 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 20 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
Демократическая политическая партия США 102 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 12 1
Аль-Каида - террористическая организация 29 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 74 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 20 1
Ассоциация специалистов по сертификации 1 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 909 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 368 5
Microsoft Windows 2000 940 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 6
Linux OS 8523 6
Apple iPhone 6 597 6
Intel Itanium 609 4
Microsoft Windows 14705 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 3
Microsoft Windows BitLocker 64 3
Age of Kings 3459 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 3
Microsoft Teams - MS Teams 392 3
Microsoft Skype 1973 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 29 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 218 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 797 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 96 2
Google Android 12999 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 211 2
Microsoft Office Word 678 2
Zoom Rooms - ВКС 10 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 332 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 41 1
Cisco Webex - Intranets.com 186 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 47 1
Космодром Байконур 1002 1
UnionTech UOS - Unity Operating System 17 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 356 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 34 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 1
Microsoft Office 3493 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 223 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 379 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 3
Путин Владимир 2834 3
Водясов Алексей 195 2
Козырев Алексей 288 2
Яппаров Тагир 95 2
Зинов Владимир 4 2
Медведев Дмитрий 1637 2
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 2
Smith Scott - Смит Скотт 4 2
Resch David - Реш Дэвид 2 2
Wray Christopher - Рэй Кристофер 3 2
Черемных Андрей 29 2
Альперн Александр 6 1
Maxemchuk John - Максемчук Джон 1 1
Ремизов Алексей 20 1
Seabra Juliano - Сеабра Джулиано 1 1
Карачаровский Владимир 3 1
Громов Иван 90 1
Паршинцев Александр 3 1
Карелина Марина 11 1
Акаткин Юрий 3 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Пасичнюк Евгений 1 1
Сметанкин Игорь 8 1
Трофимова Екатерина 6 1
Астапов Кирилл 1 1
Рыбак Виталий 5 1
Сырбу Александр 1 1
Чернецкий Андрей 2 1
Aho Esko - Ахо Эско 9 1
Whitmore Wendi - Уитмор Венди 2 1
Филь Иван 7 1
Мыслин Дмитрий 4 1
Левкевич Михаил 60 1
Лебедев Павел 29 1
Щербина Сергей 14 1
Гулькин Павел 14 1
Агабеков Сергей 1 1
Бонадысенко Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 43
Европа 11993 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 15
Япония 10469 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 8
Германия - Федеративная Республика 8772 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 507 6
Израиль 1722 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 5
Земля - планета Солнечной системы 8368 5
Франция - Французская Республика 5484 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 142 4
Нидерланды 2226 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
Америка Латинская 1494 4
Индия - Bharat 4474 4
США - Калифорния 3459 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 3
Канада 3013 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Украина 6786 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 33 3
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