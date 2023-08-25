Индексная книга CNews*
Частный сектор
Публикаций - 109, упоминаний - 109
Частный сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WikiLeaks 116 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|FT - Financial Times 1073 1
|Reddit 272 1
|The Register 1230 1
|ZDnet 598 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
|РИА Новости 781 1
|NYT - The New York Times 972 1
|The Washington Post 316 1
|Госрасходы - портал 35 1
|InformationWeek 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.