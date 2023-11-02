В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе железнодорожного вокзала Смоленска. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета в Заднепровском районе на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Район железнодорожного вокзала вместе с автовокзалом является крупным логистическим центром, где выполняются пассажирские перевозки и сосредоточена большая сеть разъездов для грузовых составов и стоянок автотранспорта. Здесь же находятся склады и офисы крупных логистических компаний. Новые скорости мобильного интернета МТС получил и железнодорожный подъезд к Смоленску.

Благодаря работам, проведенным в сети LTE МТС, скорость мобильного интернета также увеличилась и в районе стыковки Московского и Витебского шоссе, которые примыкают к вокзалу. Эти магистральные городские автодороги выходят на трассы М1 «Москва-Минск» и Р120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» и ежедневно генерируют большие объемы интернет-трафика.

«С помощью технологии обезличенных данных Big Data МТС проанализировала туристические потоки в районе железнодорожного вокзала Смоленска с начала 2023 г. Число приезжих по сравнению с январем-октябрем 2022 г. выросло на 15%. Сеть МТС в Смоленске развивается с опережением роста мобильного трафика за счет турпотока и увеличения грузоперевозок между Москвой и Минском. Запуском нового оборудования в Заднепровском районе мы продолжаем проект по подготовке к модернизации интернет-сети во всем городе, которую планируем провести к концу года», — сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Также в зону улучшенного покрытия МТС попал большой микрорайон Садки, в котором проживает несколько тысяч жителей. В микрорайоне сосредоточен частный сектор и ведется активное строительство многоквартирных домов.

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки Документооборот

Ранее МТС усилила качество сети в районе парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, в поселке Красный Бор и других локациях. Модернизация сети также прошла в Рославле, Сафонове и Десногорске, Вязьме, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тыс. человек. Компания «прокачала» скорость мобильного интернета и на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.