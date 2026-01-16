Разделы

Россия ЦФО Смоленская область Десногорск

Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск

СОБЫТИЯ


16.01.2026 Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта 1
25.11.2024 Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС 1
04.04.2024 МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском 2
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 3
02.02.2024 МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск 1
12.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам 1
02.11.2023 В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала 1
19.10.2023 В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным 1
13.10.2023 МТС «прокачала» сеть в Вязьме для любителей старины 1
25.09.2023 В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города 1
31.07.2023 В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города 1
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области 1
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
06.01.2016 «НИИТеплоприбор» за 653 млн создаст элементы управления атомными станциями 1
02.04.2015 «ТТК-Центр» увеличил совокупный доход по итогам 2014 г. на 13,7% 1
22.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет в кафе «Дворик» с помощью «1С:Общепит 8» 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 2
9053 1
1С-Рарус 940 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 121 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
Хмелита - Усадьба семьи Грибоедовых 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Щука - дизайн-студия 25 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 1
101Hotels.com 456 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2185 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3311 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8769 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1284 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 691 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 1
МТС Big Data 312 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Linux OS 10963 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5880 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 102 1
Amedia Premium HD 28 1
1С-Рарус Общепит 41 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 1
МТС Premium 55 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
Козин Алексей 48 12
Козлов Дмитрий 24 1
Гуцериев Михаил 112 1
Чинкова Мария 29 1
Ли Сергей 16 1
Галыгин Вадим 2 1
Большаков Василий 11 1
Федункив Марина 1 1
Грызлов Вячеслав 1 1
Ильин Валерий 1 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 13
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 12
Россия - РФ - Российская федерация 157687 11
Беларусь - Белоруссия 6054 9
Армения - Республика 2376 7
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 287 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Рославль 18 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Сафоновский район - Сафоново 13 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Беларусь - Минск 675 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 32 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Казахстан - Республика 5820 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 470 1
Россия - ДФО - Амурская область 858 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Сербия - Республика 358 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 281 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 124 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 129 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 53 1
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 31 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1884 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
Частный сектор 149 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Аренда 2583 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 3 2
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Масленица - Масленая неделя 21 1
