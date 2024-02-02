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МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск

МТС сообщила о развитии сети мобильной связи по улице Кутузова на выезде из Смоленска в сторону Печерска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость мобильного интернета на крупном торгово-промышленном участке выросла до 100 Мбит/с.

В результате установки нового телеком-оборудования МТС ускорила мобильный интернет в районе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», торгового центра Metro, пяти крупных автомобильных центров и сопутствующей инфраструктуры с общей проходимостью до 20 тыс. человек в день.

Стабильное покрытие LTE также получили СНТ 1-й Горпищеторг, Березка, Автомобилестроитель, Автомобилист, Северный-3, деревни Пасово и Корохоткино, где проживает более тысячи человек. Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной нагрузки на сеть смоляне и гости города могут пользоваться цифровыми сервисами, быстро загружать тяжелый контент, пользоваться видеосвязью.

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Цифровизация

«Данный участок является перспективным для промышленного, торгового и логистического развития, поэтому мы обеспечили его новым покрытием LTE с запасом емкости. Крупные торговые площадки, автоцентры и логистические терминалы со складами на выезде из города в сторону трассы М1 Москва-Минск могут теперь внедрять умные технологии в работу и обслуживание оборудования и клиентов, интеллектуальное видеонаблюдение и другие современные цифровые решения. Стабильный скоростной интернет обеспечит бесперебойную работу всех цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Ранее МТС провела полную модернизацию сети в Смоленске, обновив площадки по всему городу. Ранее дополнительное телеком-оборудование было установлено в Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне улучшенного покрытия проживает более 300 тыс. человек.

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