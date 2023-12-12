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МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в Смоленске. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в столице региона выросла в два раза к началу новогодних мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации сети МТС и обновления телеком-оборудования мобильный интернет стал быстрее по всему Смоленску: в центре, спальных районах, промзонах и в отдаленных территориях. В зоне улучшенного покрытия оказались также пригородные поселки Богородицкое, Новые Батеки, Купники, Магалинщина, Быльники, Алексино, Валутино, Демидовка, Михновка, Верхняя Дубровенка, Миловидово и Гедеоновка.

Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной нагрузки на сеть смоляне и гости города могут комфортно загружать тяжелый контент, проводить видеоконференции, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры, а предприниматели могут внедрять умные технологии для производственных процессов, интеллектуальное видеонаблюдение и другие современные цифровые решения.

«Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета в Смоленске, особенно динамика нарастает к праздникам. Поэтому к Новому году мы расширили полосу частотного спектра почти на 120 площадках, в результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории всего Смоленска выросла в среднем в два раза. Это позволит смолянам и туристам ориентироваться в программе праздничных мероприятий, делиться впечатлениями в соцсетях, строить планы на новогодние каникулы, покупать билеты онлайн и оплачивать покупки через интернет даже в часы пик», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Первые праздничные мероприятия начнутся 17 декабря 2023 г., когда на главной площади будет установлена главная елка и заработает каток. Для координации подготовительных мероприятий организаторам праздников необходима качественная связь и мобильный интернет. В дни празднования местным жителям и приезжим также важно оставаться на связи, чтобы делиться хорошим настроением в сети.

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Ранее МТС провела первый этап модернизации сети в Смоленске, а также установила дополнительное телеком-оборудование в Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне улучшенного покрытия проживает более 300 тыс. человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «ОрелБрянск — Смоленск — Белоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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