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В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города

МТС модернизировала сеть в Смоленске для проведения Дня города. Новое телеком-оборудование установлено в центре на улице Ленина, в Заднепровском и Промышленном районах. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории Смоленска выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мероприятия, посвященные празднованиям 1160-летия Смоленска, проводятся в течение нескольких дней с кульминацией 25 сентября. Жителей и гостей города ждет масштабная развлекательная программа с универсальной ярмаркой смоленских и белорусских производителей, песочный спектакль об истории Смоленска и праздничный концерт «Город древний, город вечно молодой», которые пройдут на улице Октябрьской революции и на площади Ленина. В этих локациях, а также в районе стадиона «Спартак», откуда будет запущен городской фейерверк, МТС прокачала связь.

«Благодаря использованию частоты LTE-2100 увеличилась скорость передачи данных и емкость сети. Улучшилось покрытие в центре города, что дает возможность бесшовного соединения даже на крупных массовых мероприятиях. Участники и приезжие могут делать трансляции в своих соцсетях в режиме прямого эфира, таким образом виртуально расширяя географию Дня города,», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

МТС усилила качество сети еще в четырех районах Смоленска – в Промышленном в районе улиц Рыленкова и Твардовского, а также крепостной стены, парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, а также поселка Красный Бор.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Рославле, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тысяч человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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