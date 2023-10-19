Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске к предстоящим школьным каникулам и ноябрьским длинным выходным. Новое телеком-оборудование установили в центре города и спальных районах сразу в 23 локациях. Проведенные работы повысили качество голосовой связи и подготовили сеть к переводу мобильного интернета на более скоростные диапазоны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы сохранить качество связи на комфортном уровне даже в условиях притока гостей города и повышенной нагрузки на сеть, МТС усилила сеть в историческом центре города на переулке Краснофлотском, где можно увидеть исторический памятник самолету ТУ-16. Недалеко также расположена самая популярная для прогулок местных жителей и путешественников часть города – Смоленская крепостная стена, художественная галерея, исторический музей, Лопатинский сад, Смоленский государственный драматический театр им. А.С. Грибоедова и другие достопримечательности. В этом же районе усилено голосовое покрытие со стороны улицы Твардовского, где также находится музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске».

Новое качество голосовой связи получили жители домов по улице Воробьева с покрытием Смоленского камерного театра и Реадовского парка со всеми его достопримечательностями.

На проспекте Гагарина голосовая связь улучшена в районе большого образовательного комплекса -Смоленского государственного университета спорта, Государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Смоленского педколледжа с покрытием Смоленского зоопарка, по улице Кловской в районе автотранспортного колледжа и колледжа современных технологий. Здесь в дни каникул пройдут спортивные мероприятия.

Также МТС модернизировала сеть в Королевке на улице Валентины Гризодубовой и в Заднепровском районе на улице Юрьева, по проспекту Строителей с покрытием парка «Соловьиная Роща», в большом секторе многоквартирных домов в районе улиц Пригородной-Кирова, и на улице Рыленкова в Промышленном районе.

«Сейчас мы обновляем и усиливаем сеть голосовой связи. Это очень важно для Смоленска, где много исторических зданий с толстыми стенами – теперь дозвониться можно без проблем в любую часть города даже при нагрузке из-за притока туристов в длинные выходные. Мы обновили оборудование в 23 локациях, впереди еще несколько. Эти работы являются подготовкой к модернизации интернет-сети, после чего скорость передачи данных в Смоленске вырастет более чем вдвое. Таким образом, становящийся все более туристическим Смоленск подойдет к наплыву гостей на новогодних каникулах с максимально комфортной связью», — сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной
Облака

Ранее МТС усилила качество сети в районе парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, в поселке Красный Бор и других локациях. Модернизация сети также прошла в Рославле, Сафонове и Десногорске, Вязьме, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тыс. человек. Компания «прокачала» скорость мобильного интернета и на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще