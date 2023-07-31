Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города

МТС модернизировала сеть в Рославле Смоленской области для проведения подготовительных мероприятий и празднования Дня города, который отмечается 19 августа. Компания расширила полосу частотного спектра на 15 площадках, в результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории всего Рославля выросла в среднем в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для подготовки города к 886-летию МТС провела полную модернизацию сети, установив оборудование как в центральной части города, так и в его спальных районах, на въездах и выездах со стороны Москвы, Брянска, Смоленска и белорусской границы. МТС провела технические работы по улучшению качества связи в историческом центре города, а также на улицах Красноармейской, Орджоникидзе, Красина, Мичурина, Коненкова, Куйбышева, Свердлова, в 15-м микрорайоне и в других локациях. В общей сложности, обновление технических параметров прошло на пятнадцати площадках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза.

«Рославль для Смоленской области и соседних регионов является важным логистическим узлом, через который проходят трассы А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия» и А120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Big Data МТС отметила значительный рост интернет-потребления в Рославле, это связано с увеличением грузовых и туристических потоков. Мы провели модернизацию оборудования с запасом емкости, чтобы обеспечить потребности перевозчиков, более 45 тысяч местных жителей и туристов», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

«Все городские службы уже начали подготовку Рославля к встрече 886-й годовщины. Завершен ремонт семи дворов, продолжается благоустройство общественной территории Бурцева гора, в ближайшее время начнутся репетиции и обустройство основных праздничных площадок, потому что в этом году День города продлится с 18 по 20 августа. Кроме того, в городской парк Рославля на традиционный фестиваль «Медовое раздолье» 19 августа съедутся пчеловоды со всей Смоленской области, соседних регионов и даже Беларуси. Для координации подготовительных мероприятий необходима качественная связь и мобильный интернет для проведения оперативных дистанционных совещаний, обмена документами, фото и видео. В дни празднования местным жителям и приезжим также важно оставаться на связи, чтобы делиться хорошим настроением в сети», - сказал глава муниципального образования «Рославльский район» Валерий Ильин.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Смоленске, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тыс. человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT заработал на Android

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще