В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города

МТС модернизировала сеть в Рославле Смоленской области для проведения подготовительных мероприятий и празднования Дня города, который отмечается 19 августа. Компания расширила полосу частотного спектра на 15 площадках, в результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории всего Рославля выросла в среднем в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для подготовки города к 886-летию МТС провела полную модернизацию сети, установив оборудование как в центральной части города, так и в его спальных районах, на въездах и выездах со стороны Москвы, Брянска, Смоленска и белорусской границы. МТС провела технические работы по улучшению качества связи в историческом центре города, а также на улицах Красноармейской, Орджоникидзе, Красина, Мичурина, Коненкова, Куйбышева, Свердлова, в 15-м микрорайоне и в других локациях. В общей сложности, обновление технических параметров прошло на пятнадцати площадках, в результате скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза.

«Рославль для Смоленской области и соседних регионов является важным логистическим узлом, через который проходят трассы А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия» и А120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Big Data МТС отметила значительный рост интернет-потребления в Рославле, это связано с увеличением грузовых и туристических потоков. Мы провели модернизацию оборудования с запасом емкости, чтобы обеспечить потребности перевозчиков, более 45 тысяч местных жителей и туристов», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

«Все городские службы уже начали подготовку Рославля к встрече 886-й годовщины. Завершен ремонт семи дворов, продолжается благоустройство общественной территории Бурцева гора, в ближайшее время начнутся репетиции и обустройство основных праздничных площадок, потому что в этом году День города продлится с 18 по 20 августа. Кроме того, в городской парк Рославля на традиционный фестиваль «Медовое раздолье» 19 августа съедутся пчеловоды со всей Смоленской области, соседних регионов и даже Беларуси. Для координации подготовительных мероприятий необходима качественная связь и мобильный интернет для проведения оперативных дистанционных совещаний, обмена документами, фото и видео. В дни празднования местным жителям и приезжим также важно оставаться на связи, чтобы делиться хорошим настроением в сети», - сказал глава муниципального образования «Рославльский район» Валерий Ильин.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Смоленске, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тыс. человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

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