Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Калужская область Малоярославецкий район Малоярославец
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 305 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 1
|Циолковский Константин 46 2
|Бельтюков Владимир 3 2
|Московец Александр 3 1
|Албычев Александр 167 1
|Селютин Александр 60 1
|Кузьминов Ярослав 19 1
|Крылов Алексей 4 1
|Хромов Алексей 17 1
|Павленко Антон 16 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
|Аржанцев Иван 11 1
|Серебряков Виктор 53 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Романов Алексей 49 1
|Путин Владимир 3260 1
|Акимов Максим 188 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Попов Алексей 336 1
|Артамонов Анатолий 15 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Камакин Юрий 30 1
|Федорец Андрей 19 1
|Королев Сергей 44 1
|Гусев Владимир 24 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Капица Сергей 8 1
|Паршина Татьяна 7 1
|Исаков Николай 7 1
|Медведев Владислав 54 1
|Пегасов Юрий 1 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Иванова Ольга 12 1
|Калинин Валерий 2 1
|Короб Анна 3 1
|Ершов Петр 3 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|РИА Новости 951 1
|РАН - Российская академия наук 1945 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
|Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
|МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
|РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
|КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
|Samsung IT Школа 11 1
|НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.