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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Калужская область Малоярославецкий район Малоярославец

Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета 1
25.10.2024 МТС обеспечила связью смоленский поселок Красный, входящий в сотню исторических городов России 1
31.07.2023 В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
29.11.2022 МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 2
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 2
07.05.2018 Назван новый ответственный за ИТ в России 1
30.08.2017 «Рециклен» перешел на облачное решение от Cloud4Y 1
30.09.2015 «МегаФон» расширил 4G-покрытие в Калужской области 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 1
24.02.2015 6 марок «Города воинской славы» вышли в почтовое обращение 24 февраля 2
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 2
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 1
05.12.2011 Сервисы cистемы «Лидер» доступны клиентам «Фора-Банка» 1
27.05.2011 «Яндекс» обновил карту Москвы и Московской области 1
25.10.2010 «Умная» теплица получила новые возможности после модернизации 1
15.07.2010 Центры компьютерной грамотности Microsoft открылись на базе филиалов МФЮА 1
01.07.2010 В Саратове появилась «умная» теплица 1
25.05.2010 НПО «Автоматика» ввело в эксплуатацию «умную» теплицу 1
17.07.2007 HeliosNet подключил первые ПКД в Калужской области 1
17.04.2007 «Скай-Линк Петербург» открыл роуминг в Калуге 1
22.02.2001 R-Style внедрила подсистемы "Зарплата" и "Кадровая служба" на платформе iSeries400 на предприятии "Агрисовгаз" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13412 4
Ростех - Автоматика Концерн 1684 3
Samsung Electronics 10403 2
Yandex - Яндекс 7882 2
МегаФон 9403 1
Accenture plc 687 1
Google LLC 12009 1
Ростелеком 10024 1
Huawei 4048 1
Lexmark Int 294 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Cloud4Y 296 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Microsoft Corporation 24930 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КСС - Калужская Сотовая Связь 11 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
Газпром ПАО 1377 1
Фора Банк 60 1
Россети Ленэнерго 1700 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Агрисовгаз 3 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2044 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6119 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Федеральное казначейство России 1826 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2217 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8260 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8754 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16537 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5926 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28401 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11705 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12692 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9487 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11985 2
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9903 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2700 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2939 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8475 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 260 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 936 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 1
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 44 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1631 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1472 2
Apple iPhone 6 4863 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 2
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1024 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Helios IT-Operator - HELiOS Fortice 15 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 67 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 804 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 81 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
C/C++ - Язык программирования 801 1
МТС Big Data 295 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 67 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 45 1
Lexmark MPS - Lexmark Managed Print Services 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung QE - Серия телевизоров 8 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
Циолковский Константин 46 2
Бельтюков Владимир 3 2
Московец Александр 3 1
Албычев Александр 167 1
Селютин Александр 60 1
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Прокошев Андрей 32 1
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Романов Алексей 49 1
Путин Владимир 3260 1
Акимов Максим 188 1
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Гагарин Юрий 93 1
Камакин Юрий 30 1
Федорец Андрей 19 1
Королев Сергей 44 1
Гусев Владимир 24 1
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Капица Сергей 8 1
Паршина Татьяна 7 1
Исаков Николай 7 1
Медведев Владислав 54 1
Пегасов Юрий 1 1
Финк Дмитрий 16 1
Иванова Ольга 12 1
Калинин Валерий 2 1
Короб Анна 3 1
Ершов Петр 3 1
Ульяновский Сергей 3 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1006 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 8
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 540 8
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 5
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6659 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6124 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 350 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 518 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 227 2
Ботаника - Растения - Plantae 1088 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6591 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3554 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 582 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 81 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5082 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10286 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1105 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 288 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 177 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7495 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2200 1
РИА Новости 951 1
Gartner - Гартнер 3577 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
РАН - Российская академия наук 1945 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
Samsung IT Школа 11 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 79 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 2
Обнинский атомный марафон 2 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 373 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 31 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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