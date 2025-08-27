Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung The Frame Телевизор
УПОМИНАНИЯ
Samsung The Frame и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5082 10
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 185 2
|Сергеев Алексей 45 1
|Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
|Pissarro Camille - Писсарро Камиль 1 1
|Кустодиев Борис 6 1
|Monet Claude - Моне Клод 16 1
|The Verge - Издание 584 1
|DxOMark - Издание 36 1
|CNews - ZOOM.CNews 1851 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.