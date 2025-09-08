Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182427
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Xiaomi Mi ART TV


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 2
19.11.2019 Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ 2
08.11.2019 Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами 2
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
04.06.2019 В России появились телевизоры-картины Samsung со сменными рамками. Цена 1
23.04.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Xiaomi Mi ART TV и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10488 6
Xiaomi 1887 5
LG Electronics 3656 3
Apple Inc 12412 2
Sony 6592 1
Amlogic 35 1
BOE Technology 35 1
Huaxing Optoelectronics 3 1
Yandex - Яндекс 8077 1
Sharp Corporation 1043 1
Ракурс НПФ 165 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 184 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Google LLC 12079 1
Nvidia Corp 3646 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 185 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3640 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7290 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3961 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1118 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9448 5
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 370 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10214 4
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 404 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12778 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3716 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7508 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1319 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10435 3
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 343 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6197 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 348 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1072 2
LED-mini экраны 64 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2924 2
Освещение - яркость источника света 708 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1407 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 853 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4095 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2187 2
Контрастность 2917 2
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 183 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2596 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16751 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
Samsung The Frame - Телевизор 29 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 5
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 4
Google Android TV 339 3
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7233 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 311 2
Xiaomi PatchWall 43 2
Samsung One Connect 25 2
Xiaomi OLED-телевизоры 20 2
Apple AirPlay 121 1
Samsung Art Store - Магазин искусства 3 1
Apple iPad Pro 299 1
Apple MacBook Pro 532 1
Google Android 14466 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Samsung The Serif 5 1
Xiaomi TV ES Pro 3 1
Xiaomi QLED-телевизоры 2 1
Apple iTunes Store 1115 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1284 1
Nvidia G-Sync 158 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 254 1
Apple iCloud 281 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
Google Photos 76 1
Samsung SmartThings 56 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 53 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 318 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1011 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11277 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5184 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: