AVA Active Voice Amplifier технология адаптивного усиления голоса


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена 1
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

AVA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10488 3
Philips 2069 1
Nvidia Corp 3646 1
Xiaomi 1887 1
Sony 6592 1
LG Electronics 3656 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 370 4
MultiView - Picture-In-Picture 23 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1118 3
Контрастность 2917 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7290 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9448 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3640 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14229 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1319 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3699 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12537 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 2
Adaptive Picture - Коррекция изображения в соответствии с уровнем внешнего освещения 3 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 348 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2556 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 548 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 1
Блендер 98 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 115 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 209 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12778 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 1
Микрофон - Microphone 2646 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1016 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7605 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1407 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4012 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1074 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 961 1
Оповещение и уведомление - Notification 5161 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2187 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3961 1
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 3
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 3
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Samsung Quantum Processor 8 2
Apple iPhone 6 4863 2
Xiaomi Mi ART TV 6 1
LG OLED - серия телевизоров 27 1
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 1
Samsung Symphony 1 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 1
Philips OLED - серия телевизоров 5 1
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 1
Nvidia G-Sync 158 1
Samsung Infinity Screen 2 1
Google Android TV 339 1
Samsung The Frame - Телевизор 29 1
Apple Music 115 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 311 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 318 1
Philips Ambilight 101 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 254 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1284 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
Южная Корея - Республика 6790 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11277 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 644 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

