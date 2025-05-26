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Индексная книга (каталог) CNews*
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Adaptive Picture Коррекция изображения в соответствии с уровнем внешнего освещения


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 1
28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена 1
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Adaptive Picture и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10372 2
Xiaomi 1817 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21187 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3348 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7178 2
MultiView - Picture-In-Picture 23 2
AVA - Active Voice Amplifier - технология адаптивного усиления голоса 3 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 333 2
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NanoEdge - Безрамочный экран-панель 527 1
Блендер 96 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8078 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 200 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 653 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4642 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1373 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 504 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 464 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 1
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 2
Apple iPhone 6 4863 2
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 2
Samsung Infinity Screen 2 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 307 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
Apple Music 111 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Samsung Symphony 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11126 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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