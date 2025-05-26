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Adaptive Picture Коррекция изображения в соответствии с уровнем внешнего освещения
УПОМИНАНИЯ
Adaptive Picture и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10372 2
|Xiaomi 1817 1
|Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
|8K Association - Ассоциация 8K 1 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11126 1
|OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 29 1
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