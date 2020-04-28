Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена

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В России вышли обновленные телевизоры Samsung QLED 2020 с экранами от 43 до 85 дюймов и стоимостью от 65 до 900 тыс. руб. Старшие модели поддерживают разрешение 8К, младшие – 4К, и каждый представитель серии оснащен рядом технологий улучшения звука и изображения.



Обновленная линейка QLED

Компания Samsung запустила российские продажи новых телевизоров линейки QLED 2020. Все модели получили экраны на квантовых точках, два флагманских ТВ поддерживают разрешение 8К (Q950T и Q800T), а оставшиеся телевизоры – 4К (Q95T, Q87T, Q80T, Q70T, Q67T и Q60T).

Серия QLED 2020 включает, в общей сложности, восемь моделей телевизоров. Топовая QLED 8K Q950T с диагональю 85 дюймов и 8К-разрешением стоит 900 тыс. руб, ее 65-дюймовая версия обойдется в 450 тыс. руб., а открывает всю линейку телевизор Q60T, оснащенный 43-дюймовым 4К-дисплеем и оцененный в 65 тыс. руб.

Старший представитель серии, Q950T, характеризуется практически безрамочным экраном, занимающим 99% площади лицевой панели корпуса. По состоянию на 28 апреля 2020 г. это был самый высокий показатель в отрасли, и Samsung называет такой дисплей «безграничным» (Infiniti Screen).

Рамок вокруг дисплея Samsung Q950T действительно практически нет

В мире существуют и более доступные телевизоры на квантовых точках: к примеру, в ноябре 2019 г. компания Xiaomi представила линейку Mi TV 5 Pro, состоящую из моделей на 55, 65 и 75 дюймов. В России они пока не продаются, а на китайском рынке они появились в декабре 2019 г. по цене 3000 юаней (31,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2020 г.) за 55 дюймов, 4000 юаней (42 тыс. руб.) за 65 дюймов и 8000 юаней (84,1 тыс. руб.) за 75 дюймов.

Особенности флагманской модели

В Q950T, в дополнение к безрамочному дисплею, и используется технология прямой подсветки экрана Direct Full Array с функцией локального распределения мощности. Она обеспечивает повышение яркости изображения на 20%, в том числе и в темных участка, а для улучшения контрастности картинки Samsung применила технологию Quantum HDR 32X.

Сам телевизор характеризуется минимальной толщиной корпуса – не более 15 миллиметров, притом его задняя панель полностью плоская, за счет чего Q950T можно повесить вплотную к стене, как картину. К слову, у Samsung есть отдельная серия интерьерных телевизоров с дизайном в стиле настенных картин (включая стилизованные рамки). Она носит название The Frame, и представители этой линейки тоже продаются в России.

Samsung Q950T в интерьере

Несмотря на тонкий корпус, телевизор обладает шестью динамиками – они расположены спереди, по бокам и в задней его части.

Флагманский QLED-телевизор Samsung основан на процессоре Quantum 8K со встроенной технологией Adaptive Picture, необходимой для коррекции изображения в соответствии с уровнем внешнего освещения. Процессор также способен оптимизировать громкость звука, подстраиваясь под уровень окружающего шума. Еще одна особенность чипа – нейронная сеть, которую он использует для восстановления детализации изображения.

Процессор Quantum 8K установлен и в модели Q800T, выпускаемой с экраном на 82, 75 и 65 дюймов по диагонали. В отличие от старшего Q950T, доступного в таких же размерах, рамки вокруг дисплея Q800T немного более широкие, плюс в нем используется технология Quantum HDR 16Х вместо 32Х.

Что умеют новые QLED-телевизоры

Все представители новой серии QLED-ТВ Samsung продаются в России минимум в трех размерах. К примеру, младший Q60T можно приобрести с экранами на 43, 50, 55 или 66 дюймов, Q67T – 43, 50 и 58 дюймов, Q70T – 55, 65, 75 и 85 дюймов и т. д. Минимальная доступная диагональ в серии – 43 дюйма, максимальная 85 дюймов.

Телевизоры Q95T, Q87T, Q80T, Q70T оборудованы процессором Quantum 4К, а младшие Q67T и Q60T построены на квантовом процессоре Lite.

Младший и самый доступный представитель серии, Samsung Q60T

Каждый новый телевизор Samsung экипирован технологией отслеживания источника звука Object Tracking Sound, которая настраивает звучание в соответствии с движением объектов на экране. Она работает в паре с технологией адаптивного усиления голоса Active Voice Amplifier, способной в режиме реального времени анализировать уровень внешнего шума и на основе полученных данных улучшать четкость речи.

Все телевизоры поддерживают функцию Multi-View, за счет которой на их экран можно транслировать то, что в данный момент отображается на дисплее мобильного устройства. Multi-View работает в обе стороны, позволяя передавать на экран смартфона или планшета телевизионный контент.

Еще одна немаловажная особенность – все без исключения телевизоры новой линейки новые телевизоры обладают сертификатом поддержки технологии Wi-Fi 6. Как сообщал CNews, этот стандарт, также известный под названием 802.11ax, был принят ассоциацией Wi-Fi Alliance в сентябре 2019 г., и на сегодняшний день Wi-Fi 6 – самая быстрая версия этой технологии, способная передавать информацию без проводов со скоростью до 9,6 Гбит/с.

Телевизоры QLED 2020 относятся к сегменту смарт-ТВ. В состав их программной части входит приложение Apple TV для видеоконтента, а с апреля 2020 г. – еще и Apple Music, открывающее доступ к каталогу из 60 млн русскоязычных и иностранных песен.