Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена

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Xiaomi подготовила современные смарт-ТВ Mi TV 5 Pro с экранами на «квантовых точках» (QLED) – как у Samsung, только намного дешевле. Разница в стоимости между моделями Xiaomi и Samsung составляет десятки тысяч рублей, и при этом Mi TV 5 Pro располагают всеми необходимыми функциями, требуемыми от ТВ-премиум-класса. Вместе с ними Xiaomi показала и линейку более доступных ТВ Mi TV 5, заменивших собой серию Mi TV 4.

QLED задешево

Компания Xiaomi продемонстрировала новые телевизоры линейки Mi TV 5 с экранами на «квантовых точках». Премьера прошла в Китае и объявлены цены ТВ для местного рынка – на фоне конкурентов Mi TV 5 оказались заметно дешевле.

Всего Xiaomi показала две новые серии телевизоров – вместе с Mi TV 5 Pro дебютировали и обычные Mi TV 5, представляющие собой, по сути, потомков моделей линейки Mi TV 4, продающихся в России. «Квантовых точек» в них нет, поэтому это просто высококачественные и доступные телевизоры с 4К-панелями IPS.

Старт продаж новых ТВ Xiaomi на территории КНР состоится до конца ноября 2019 г. Базовая линейка включает в себя модели на 55 дюймов (3000 юаней, около 27 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 ноября 2019 г.), 65 дюймов (4000 юаней, приблизительно 36 тыс. руб.) и 75 дюймов стоимостью 8000 юаней (72 тыс. руб.).

Xiaomi Mi TV 5 Pro

Цены на 4К-телевизоры Samsung с диагональю 55 дюймов начинаются в России с 42 тыс. руб. (NU7090 Series 7, индекс UE55NU7090UXRU).

Стоимость Xiaomi Mi TV 5 и TV 5 Pro в Китае

Модель Диагональ экрана, дюймы Стоимость в Китае, тыс. руб. Mi TV 5 55 27 Mi TV 5 65 36 Mi TV 5 75 72 Mi TV 5 Pro 55 33,5 Mi TV 5 Pro 65 45 Mi TV 5 Pro 75 90

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Телевизоры Mi TV 5 Pro на «квантовых точках» обойдутся заметно дороже: 55 дюймов стоят 3700 юаней (33,5 тыс. руб.) 65 дюймов – 5000 юаней (45 тыс. руб.), 75 дюймов – 10 тыс. юаней (90 тыс. руб.). Для сравнения, самый доступный 75-дюймовый QLED-телевизор Samsung в российской рознице стоит 210 тыс. руб. (модель Q60R, индекс QE75Q60RAUXRU), а самый дешевый 55-дюймовый – 95 тыс. руб. (Q67R QE55Q67RAUXRU). Стоимость и дата премьеры Mi TV 5 в России неизвестны.

Возможности Xiaomi QLED

Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro, как и было известно до премьеры, получили новый дизайн со сверхтонким корпусом (5,1 мм, это меньше толщины 8-миллиметрового Apple iPhone 11 Pro) и рамками экрана минимальной толщины (1,8 миллиметра, на 47% тоньше, чем в Mi TV 4). Внешние блоки, как в интерьерном Mi Art, для них не предусмотрены – все «железо» спрятано непосредственно за дисплеем. Корпуса ТВ выполнены из алюминия.

Дисплеи телевизоров Mi TV 5 Pro, вне зависимости от выбранной диагонали, поддерживают разрешение Ultra HD или 4К (3840x2160 пикселей), режимы HDR и HDR 10+, а также обладают 178-углами обзора и охватывают 108% цветового пространства NTSC. Это должно положительно отразиться на качестве цветопередачи, а общее высокое качество изображения обеспечивает технология МЕМС.

Вся линейка Mi TV 5 Pro поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ, а за быстродействие в них отвечает процессор T972 производства компании Amlogic, которая специализируется на выпуске чипов для многих современных смарт-ТВ, а также для ТВ-приставок. Т972 производится по относительно современному 12-нанометровому техпроцессу и содержит четыре ядра Cortex A55 с частотой 1,9 ГГц и двухъядерную видеокарту Mali G72 MP2, а его производительности хватает для обработки 8K-видео.

Xiaomi обещает впечатляющее качество изображения за счет «квантовых точек»

Программное обеспечение представлено здесь фирменной прошивкой Xiaomi – PatchWall версии 2.0, сильно модифицированной Android TV со всеми ее возможностями. Для улучшения звука в телевизорах предусмотрена поддержка технологий DTS HD Sound и Dolby Audio, а сам звук выводится на квартет динамиков мощностью 8 Вт каждый.

Список интерфейсов, проводных и беспроводных, включает два USB-порта, три HDMI, Ethernet-разъем, S/PDIF, WiFi 802.11 ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth.

Отличия младшей линейки

Телевизоры Mi TV 5 внешне не имеют отличий от старших Mi TV 5 Pro, но внутренние различия все же есть. В первую очередь, у этих ТВ нет «квантовых точек» – используется классическая матрица IPS формата 4К. Помимо этого, им досталось заметно меньше памяти – 32 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной.

Еще одно отличие заключается в количестве динамиков, которых здесь два. В плане остальных спецификаций Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro идентичны, вплоть до модели процессора и количества интерфейсов.