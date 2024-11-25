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Xiaomi OLED-телевизоры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 24
Xiaomi OLED-телевизоры и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Сяоми 2275 20
|Samsung Electronics 11130 8
|MediaTek - Ralink 599 6
|Microsoft Corporation 25856 4
|Sony 6754 3
|Amlogic 57 3
|Huawei 4708 2
|Apple Inc 13267 2
|LG Electronics 3745 2
|Google LLC 12776 2
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 1
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 317 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1012 1
|Blackton - Новая Линия 10 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
|BOE Technology 50 1
|GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 34 1
|Huaxing Optoelectronics 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.