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Xiaomi OLED-телевизоры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления 1
26.09.2024 Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос 1
12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 1
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России 1
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 1
13.04.2023 Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung 1
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 1
10.08.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила огромный и дешевый телевизор. Фото 1
14.06.2022 Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона 1
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном 3
27.12.2021 Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить? 1
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1
08.11.2019 Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами 2
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Xiaomi OLED-телевизоры и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2275 20
Samsung Electronics 11130 8
MediaTek - Ralink 599 6
Microsoft Corporation 25856 4
Sony 6754 3
Amlogic 57 3
Huawei 4708 2
Apple Inc 13267 2
LG Electronics 3745 2
Google LLC 12776 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 317 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1012 1
Blackton - Новая Линия 10 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
BOE Technology 50 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 34 1
Huaxing Optoelectronics 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 440 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7575 20
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3993 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4241 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13582 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10465 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7989 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13348 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9686 15
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3918 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10661 15
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2792 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3187 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27089 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22769 13
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1212 12
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1299 12
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 421 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18483 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10805 9
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2338 9
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1161 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28514 9
DCI-P3 - Охват цветового пространства 355 9
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 456 7
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 7
Контрастность 3066 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6499 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 651 6
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 378 6
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 409 5
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 284 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1558 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3389 5
ARM - Advanced RISC Machine 498 5
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 269 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10018 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1607 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3628 4
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 186 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1227 15
Xiaomi PatchWall 44 13
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 13
Google Android TV 387 12
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 11
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 580 10
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 8
Dolby Vision 294 7
Google Android 15342 6
Xiaomi MIUI TV 15 5
Xiaomi HyperOS 97 4
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1945 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4200 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 417 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 312 3
Microsoft Windows 16992 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 319 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 185 2
Xiaomi TV ES Pro 3 2
Apple iPhone 16 225 2
Xiaomi QLED-телевизоры 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 3016 2
Apple iOS 8641 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 2
Apple macOS 2458 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
Samsung The Frame - Телевизор 29 2
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Xiaomi Mi ART TV 6 2
Apple iPhone 13 195 1
Apple iPad Pro 321 1
Apple MacBook Pro 562 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 52 1
Samsung Series 7 Gamer 8 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19329 16
Китай - Тайвань 4284 4
Индия - Bharat 5902 3
Южная Корея - Республика 7095 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 1
Европа 25018 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 1
Япония 13846 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5561 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11745 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3395 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1537 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4033 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2769 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 857 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 853 1
GizmoChina 173 3
NDTV.com 3 1
ITHome 46 1
GizChina - Издание 85 1
GSM Arena 79 1
Neowin 224 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 1
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