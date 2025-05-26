Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

Xiaomi Redmi Max Серия смартфонов


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 4
26.09.2024 Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос 2
12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 3
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone 3
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 4
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 3
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики 1
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 24

Xiaomi Redmi Max и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1817 10
Huawei 4017 2
BBK OPPO Electronics 392 2
Amlogic 35 2
Samsung Electronics 10372 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
MediaTek - Ralink 538 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
NovaTek 7 1
Sony 6571 1
Flipkart Group 17 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 234 1
Apple Inc 12272 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 303 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7178 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3562 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9546 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3682 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3906 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2872 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21187 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7430 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1041 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12640 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1080 5
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 402 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2549 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 5
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6122 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 333 3
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 296 3
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 145 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14619 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8078 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 3
Dolby Vision 199 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 504 3
ARM - Advanced RISC Machine 447 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1049 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 2
USB Type-A - USB-A 551 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7507 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 361 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3896 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4642 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1139 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 464 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 270 5
Xiaomi PatchWall 42 5
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 267 4
Google Android TV 332 4
Xiaomi Max - серия телевизоров 6 4
Google Android 14268 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 304 4
Xiaomi OLED-телевизоры 20 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 276 2
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 2
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Xiaomi HyperOS 39 2
Apple iPhone 16 112 2
Honor X - Smart-TV 3 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 499 1
BBK Realme - серия смартфонов 58 1
Hotstar - видеосервис 5 1
Prime Video - видеосервис 17 1
Xiaomi Surge - мобильный процессор 10 1
Xiaomi XiaoAI - голосовой помощник 4 1
BBK Realme Watch 11 1
Xiaomi Mi Player 2 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 148 1
Huawei Mate - серия смартфонов 368 1
Philips PUF - серия телевизоров 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1907 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
Xiaomi MIUI TV 15 1
Яндекс.Маркет 1018 1
Samsung Series 7 Gamer 8 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 202 1
Apple iPhone 15 139 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 9
Россия - РФ - Российская федерация 148874 8
Индия - Bharat 5537 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5009 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5087 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3047 1
GizmoChina 143 3
GizChina - Издание 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153