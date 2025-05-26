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Xiaomi Redmi Max Серия смартфонов
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 4
|26.09.2024
|Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос 2
|12.09.2024
|Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 3
|06.05.2024
|По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone 3
|11.04.2024
|Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 4
|28.10.2022
|Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 3
|22.09.2021
|Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
|26.05.2020
|Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
|19.05.2020
|Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики 1
|03.04.2020
|Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1
|24.03.2020
|Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 1
Xiaomi Redmi Max и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1817 10
|Huawei 4017 2
|BBK OPPO Electronics 392 2
|Amlogic 35 2
|Samsung Electronics 10372 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
|MediaTek - Ralink 538 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
|NovaTek 7 1
|Sony 6571 1
|Flipkart Group 17 1
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 234 1
|Apple Inc 12272 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 9
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 8
|Индия - Bharat 5537 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
|GizmoChina 143 3
|GizChina - Издание 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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