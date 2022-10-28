Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ

Xiaomi провела премьеру телевизора Redmi Smart TV X86 с экраном около 220 см по диагонали. Это один из самых дешевых смарт-ТВ с такой диагональю на рынке. У той же Xiaomi есть модели стоимостью почти вдвое дороже. При этом в Redmi Smart TV X86 есть полный набор основных функций современного умного телевизора.

Дюймов много не бывает

Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существующих телевизоров с аналогичной диагональю.

Redmi – это популярный в России и мире бренд смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и другой техники. В китайской рознице новый Redmi Smart TV X86 стоит 4999 юаней или около 42,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 октября 2022 г.

Redmi Smart TV X86 - выбор тех, кто ценит в ТВ первую очередь большую диагональ

Для сравнения, в мае 2022 г. Xiaomi под своим основным брендом выпустила телевизор TV ES Pro 86, оцененный в 8499 юаней (71,7 тыс. руб.). А в российской рознице, по информации «Яндекс маркета», доступен телевизор Redmi MAX 86 2021 HDR CN стоимостью в пределах 180 тыс. руб.

Экономия, которой нет

По спецификациям нового Redmi Smart TV X86 нельзя сказать, что Xiaomi, создавая этот телевизор, пыталась на чем-то сэкономить. Как и все устройства Redmi, новый смарт-ТВ не относится к числу премиальных или флагманских, но основные функции, которые должны присутствовать в смарт-ТВ 2022 модельного года, в нем реализованы.

В России 86-дюймовые ТВ той же марки стоят гораздо дороже

Экран Redmi Smart TV X86 – это матрица IPS с углами обзора 178 градусов и разрешением 4К или 3840х2160 пикселей. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц и отображает 1 млрд цветов.

Соотношение сторон экрана классическое – 16:9. По заверениям самой Xiaomi, матрица в данном смарт-ТВ занимает 97,3% площади лицевой панели за счет едва заметных рамок по периметру.

Из существующих в современном мире технологий улучшения изображения в Redmi Smart TV X86 упомянута только МЕМС. Она нужна для компенсации размытия движущихся в кадре объектов.

Вид сзади

Звук в Redmi Smart TV X86 генерируется парой динамиков по 10 Вт каждый. Улучшить звучание помогают технологии Dolby Atmos и DTS-HD.

Что внутри

Внутренняя аппаратная составляющая Redmi Smart TV X86 базируется на неназванном ARM-процессоре с четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A55. Их тактовая частота не установлена. Графику обрабатывает подсистема Mali-G52 MC1 на двух ядрах тоже неизвестной частоты.

Панель интерфейсов

Телевизор дополнен встроенным накопителем на 16 ГБ, часть емкости которого занимает неизвестная прошивка. Как правило, Xiaomi устанавливает на свои телевизоры Android TV с оболочкой MIUI TV или PatchWall на выбор. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.

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Из интерфейсов телевизора известно о наличии двух портов HDMI 2.0, пары USB-A 2.0 для внешней периферии, а также об Ethernet. Модули беспроводной связи не упоминаются, но едва ли Xiaomi решила сэкономить несколько юаней и не устанавливать в Redmi Smart TV X86 чип Wi-Fi.

Телевизор не для крошечных квартир

За счет своих габаритов Redmi Smart TV X86 занимает довольно много места в помещении. Передислокация телевизора от входа в подъезд на нужный этаж тоже может составить проблему – его размеры составляют 192х110 сантиметров, а весит он 35 кг.

Основные фишки Redmi Smart TV X86

Несмотря на солидную для современных ЖК-телевизоров массу, новинка Redmi может размещаться не только на столе, но и на стене. Для этого потребуются кронштейн стандарта VESA 600x400 и стена из подходящего материала.

Для тех, кому мало

Redmi начала экспериментировать с диагоналями своих телевизоров более двух лет назад, стартовав в марте 2020 г. с модели Max 98. Как сообщал CNews, это 98-дюймовый (245-сантиметровый) смарт-ТВ на Android, на момент премьеры оценивавшийся в 20 тыс. юаней (168,8 тыс. руб.).

Телевизор по-прежнему присутствует в официальной китайской рознице. В марте 2022 г. к нему присоединился Redmi Max 100 – смарт-ТВ с экраном на 100 дюймов или 254 сантиметра.

Redmi Max 100

Начальная цена Redmi Max 100 – те же 20 тыс. юаней, которые в начале весны 2020 г. Xiaomi просила за 98-дюймовый телевизор. Обе модели наделены матрицами IPS с поддержкой 4К-разрешения. Но в них, в отличие от базового Redmi Smart TV X86 есть масса технологий улучшения изображения – все та же МЕМС, а вместе с ней HDR10+, Dolby Vision Panorama а также IMAX Enhanced и HLG.