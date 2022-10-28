Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ
Xiaomi провела премьеру телевизора Redmi Smart TV X86 с экраном около 220 см по диагонали. Это один из самых дешевых смарт-ТВ с такой диагональю на рынке. У той же Xiaomi есть модели стоимостью почти вдвое дороже. При этом в Redmi Smart TV X86 есть полный набор основных функций современного умного телевизора.
Дюймов много не бывает
Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существующих телевизоров с аналогичной диагональю.
Redmi – это популярный в России и мире бренд смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и другой техники. В китайской рознице новый Redmi Smart TV X86 стоит 4999 юаней или около 42,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 октября 2022 г.
Для сравнения, в мае 2022 г. Xiaomi под своим основным брендом выпустила телевизор TV ES Pro 86, оцененный в 8499 юаней (71,7 тыс. руб.). А в российской рознице, по информации «Яндекс маркета», доступен телевизор Redmi MAX 86 2021 HDR CN стоимостью в пределах 180 тыс. руб.
Экономия, которой нет
По спецификациям нового Redmi Smart TV X86 нельзя сказать, что Xiaomi, создавая этот телевизор, пыталась на чем-то сэкономить. Как и все устройства Redmi, новый смарт-ТВ не относится к числу премиальных или флагманских, но основные функции, которые должны присутствовать в смарт-ТВ 2022 модельного года, в нем реализованы.
Экран Redmi Smart TV X86 – это матрица IPS с углами обзора 178 градусов и разрешением 4К или 3840х2160 пикселей. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц и отображает 1 млрд цветов.
Соотношение сторон экрана классическое – 16:9. По заверениям самой Xiaomi, матрица в данном смарт-ТВ занимает 97,3% площади лицевой панели за счет едва заметных рамок по периметру.
Из существующих в современном мире технологий улучшения изображения в Redmi Smart TV X86 упомянута только МЕМС. Она нужна для компенсации размытия движущихся в кадре объектов.
Звук в Redmi Smart TV X86 генерируется парой динамиков по 10 Вт каждый. Улучшить звучание помогают технологии Dolby Atmos и DTS-HD.
Что внутри
Внутренняя аппаратная составляющая Redmi Smart TV X86 базируется на неназванном ARM-процессоре с четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A55. Их тактовая частота не установлена. Графику обрабатывает подсистема Mali-G52 MC1 на двух ядрах тоже неизвестной частоты.
Телевизор дополнен встроенным накопителем на 16 ГБ, часть емкости которого занимает неизвестная прошивка. Как правило, Xiaomi устанавливает на свои телевизоры Android TV с оболочкой MIUI TV или PatchWall на выбор. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.
Из интерфейсов телевизора известно о наличии двух портов HDMI 2.0, пары USB-A 2.0 для внешней периферии, а также об Ethernet. Модули беспроводной связи не упоминаются, но едва ли Xiaomi решила сэкономить несколько юаней и не устанавливать в Redmi Smart TV X86 чип Wi-Fi.
Телевизор не для крошечных квартир
За счет своих габаритов Redmi Smart TV X86 занимает довольно много места в помещении. Передислокация телевизора от входа в подъезд на нужный этаж тоже может составить проблему – его размеры составляют 192х110 сантиметров, а весит он 35 кг.
Несмотря на солидную для современных ЖК-телевизоров массу, новинка Redmi может размещаться не только на столе, но и на стене. Для этого потребуются кронштейн стандарта VESA 600x400 и стена из подходящего материала.
Для тех, кому мало
Redmi начала экспериментировать с диагоналями своих телевизоров более двух лет назад, стартовав в марте 2020 г. с модели Max 98. Как сообщал CNews, это 98-дюймовый (245-сантиметровый) смарт-ТВ на Android, на момент премьеры оценивавшийся в 20 тыс. юаней (168,8 тыс. руб.).
Телевизор по-прежнему присутствует в официальной китайской рознице. В марте 2022 г. к нему присоединился Redmi Max 100 – смарт-ТВ с экраном на 100 дюймов или 254 сантиметра.
Начальная цена Redmi Max 100 – те же 20 тыс. юаней, которые в начале весны 2020 г. Xiaomi просила за 98-дюймовый телевизор. Обе модели наделены матрицами IPS с поддержкой 4К-разрешения. Но в них, в отличие от базового Redmi Smart TV X86 есть масса технологий улучшения изображения – все та же МЕМС, а вместе с ней HDR10+, Dolby Vision Panorama а также IMAX Enhanced и HLG.